自由開講》從親中到阻擋預算，高金素梅究竟為誰發聲？

◎ 史里

高金素梅身為無黨籍立委，卻頻頻與藍營攜手，尤其是在阻擋政府預算案時更是積極聯手藍白聯盟，讓人懷疑她的立場更像藍營的「打手」，而非真正關注原住民福祉的代表。一方面，她時常強調自身的原住民身份，試圖藉此提升在族群中的「代表性」和「影響力」，但實際行為卻往往與原住民的需求相背，甚至直接損害族群利益。這樣的做法讓人質疑，她究竟是在為台灣原住民發聲，還是為了政治利益屈從於特定勢力。

無黨籍立委高金素梅。（資料照）

台灣的政府預算案中包含對原住民社群的福利和基礎設施的資助，這些資源直接影響到原住民的發展和生活品質。然而，高金素梅選擇與藍白聯盟合作阻擋預算，使得她的立場更顯得是基於政治利益，而非原住民的長遠福祉。這樣的選擇讓人懷疑，她是在為原住民爭取未來，還是只是迎合反對勢力的利益。

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回顧八八風災後，台灣政府為原住民推出了包括永久屋、災後補助和教育資源等多項重建計畫，雖然政策並非完美，但至少在資金使用和標準上相對透明，並設有明確的審核流程。相比之下，高金素梅當年從中國募得的善款，因分配不透明和標準不一而引發爭議，讓原住民社群懷疑這筆資金是否真正用在了需要的地方，還是拿來著自己綁樁腳。

此外，高金素梅在兩岸問題上多次展示親中立場，例如在立法院的言辭中提到「我們習近平」，這樣的言論引發強烈反彈。她如今再度與藍白聯手阻擋預算，令人質疑其政治動機是否真正以原住民利益為核心。這些行為顯示她似乎更傾向支持中國的意識形態，而非真正致力於保障台灣原住民的福祉。這樣的親中立場是否意味著她的行為受到某種「指示」？她究竟是代表台灣的原住民，還是中國在台的代理？

（作者為台南市市民）

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