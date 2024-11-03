晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》從親中到阻擋預算，高金素梅究竟為誰發聲？

2024/11/03 08:30

◎ 史里

高金素梅身為無黨籍立委，卻頻頻與藍營攜手，尤其是在阻擋政府預算案時更是積極聯手藍白聯盟，讓人懷疑她的立場更像藍營的「打手」，而非真正關注原住民福祉的代表。一方面，她時常強調自身的原住民身份，試圖藉此提升在族群中的「代表性」和「影響力」，但實際行為卻往往與原住民的需求相背，甚至直接損害族群利益。這樣的做法讓人質疑，她究竟是在為台灣原住民發聲，還是為了政治利益屈從於特定勢力。

無黨籍立委高金素梅。（資料照）無黨籍立委高金素梅。（資料照）

台灣的政府預算案中包含對原住民社群的福利和基礎設施的資助，這些資源直接影響到原住民的發展和生活品質。然而，高金素梅選擇與藍白聯盟合作阻擋預算，使得她的立場更顯得是基於政治利益，而非原住民的長遠福祉。這樣的選擇讓人懷疑，她是在為原住民爭取未來，還是只是迎合反對勢力的利益。

回顧八八風災後，台灣政府為原住民推出了包括永久屋、災後補助和教育資源等多項重建計畫，雖然政策並非完美，但至少在資金使用和標準上相對透明，並設有明確的審核流程。相比之下，高金素梅當年從中國募得的善款，因分配不透明和標準不一而引發爭議，讓原住民社群懷疑這筆資金是否真正用在了需要的地方，還是拿來著自己綁樁腳。

此外，高金素梅在兩岸問題上多次展示親中立場，例如在立法院的言辭中提到「我們習近平」，這樣的言論引發強烈反彈。她如今再度與藍白聯手阻擋預算，令人質疑其政治動機是否真正以原住民利益為核心。這些行為顯示她似乎更傾向支持中國的意識形態，而非真正致力於保障台灣原住民的福祉。這樣的親中立場是否意味著她的行為受到某種「指示」？她究竟是代表台灣的原住民，還是中國在台的代理？

（作者為台南市市民）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書