自由廣場》原住民不乏職業軍人 妳對得起保家衛國的國軍嗎？

◎ 陳佑安

高金素梅立委受到原住民的厚愛，從二○○○年開始連選連任當選山地原住民立委至今。但是沒看到她對原住民的文化、福址有多少建樹，反而對中國意圖兼併台灣一事十分熱切地付出她的心力。

多次到訪中國，晉見中國國家主席，在中國宣稱中國是台灣原住民的祖國，台灣原住民是中國的少數民族。誰給妳這個權力為全體台灣原住民發表大家的國家認同呢？

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中國近幾年對台敵意與惡霸行徑不斷升高，動不動對台軍事演習，威嚇台灣人民生活的安全。並且不分白天黑夜，幾乎每日對台軍機軍艦侵擾海峽中線和逼近我海域。我國國軍被迫隨時處在高強度的偵查防衛壓力之下，備極艱辛。

六月四日台北舉辦全球矚目的國際電腦展，台灣為世界AI產業發展的基地，在AI世界地圖中居於核心地位，這也使台灣近年的經濟表現非常亮眼與繁榮。而台灣人民在中共每日對台軍事威脅侵擾之下，仍能安心地發展經濟，安全享受經濟繁榮的成果，全是國軍犧牲奉獻，日夜不懈地保護國土的功勞與苦勞。國軍之中有多少是高金素梅委員的族人原住民朋友？沒想到六月七日擔任內政委員會召委的高金素梅委員在質詢行政院長時，提到中國國家主席竟然脫口而出「我們習近平」！台灣人民一聽不禁萬分錯愕高金素梅委員。妳是台灣的立委委員，還是中華人民共和國的人大代表？妳是在審台灣的國家預算，修訂台灣的法律，還是中華人民共和國的法律？妳每月是領台灣人民的血汗錢，還是拿中華人民共和國給你的錢？為什麼現在無日無夜用軍火武器侵犯台灣的中國國家主席習近平，竟然是您高金素梅委員的「我們習近平」？

高金素梅委員，妳這麼認同用軍火武力對付台灣人民的習近平，沒關係，台灣是民主自由的國家，你有國家認同的自由選擇權，是不是請妳移民回妳的祖國中華人民共和國？因為妳已經完全沒有資格接受我們國軍用生命換來的安全保護了！對台灣完全沒有國家忠誠度的妳，也沒有資格擔任國會議員，請妳自重！不要讓從軍報國的原住民同胞們以妳為恥！

（作者從事家管）

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