胡，怎麼說》醉在、昏在、跪在習近平「中國夢」裡的反戰聲明！

先下一個直白的結論:4人組那紙反戰聲明，就是不指責強暴犯、卻要遭強暴的受害者放棄扺抗!

不指責已犯下侵略烏克蘭戰爭罪行的普廷，卻要遭殘暴加害的烏克蘭求和；不指責正準備犯下侵略台灣罪行的習近平，卻要即將受害的台灣放棄武備、不扺抗!

中國軍事威脅台灣日益嚴重、戰機戰艦更加迫近台灣領海的當下，台灣卻反常的吹起一股反戰妖風，「2023台灣反戰聲明工作小組」傅大為、馮建三、郭力昕、盧倩儀4人最近發起反戰連署，這股反常妖風更烈烈狂吹！

反常為妖，在那股反戰妖風裡，我聽到隱隱的主旋律，卻盡是醉在、昏在、跪在習近平民族偉大復興「中國夢」裡的統戰聲！

習近平最近以全包2952票極權到頂方式三連任中國國家主席，給自己晉升加封為終身制紅朝皇帝，他前兩任十年裡，一直掛嘴邊那句，中華民族偉大復興的中國夢，在第三任就任首日就再度唱起。

習近平的「中國夢」把台灣左統派學者、舔共政客、媒體人等自認是中國人的一干人等，全部收服的服服貼貼，全都跪倒在地，配合習大大的中國夢，在台灣高唱「反戰」、「反戰」、「反戰」....。

醉在、昏在、跪在「中國夢」裡的反戰聲，出現的最明顯徵象，最近就有兩件，都是跪在中國夢裡、卻在台灣搞反戰的「一體兩面」:

一是前述4人組在台灣發起的反戰聲明連署，親中舔共媒體藉機擴大報導炒作反戰，指向目標就是要求台灣放下武備、不扺抗。

另一是立委高金素梅把中共認知戰、大外宣的疑美論、反美論、和統論、反武備、反戰論等那一套戲碼，全搬到國會殿堂演出，明明被行政院長陳建仁駁的一無是處，但紅色媒體卻一面倒的指高金素梅大獲全勝，歪曲事實也要炮製反戰有理、親中才是政治正確的印象。

習近平的「中國夢」，當然是統戰，而且是 最大的統戰! 在共產主義失去號召力、共產黨貪腐更甚失去道德正當性之後，習近平打出民族偉大復興中國夢，訴諸民族主義，以中國侵略擴張來平反所謂民族「百年屈辱」，成了對內鞏固中共一黨專政、習近平一人獨裁的最大武器。

對台灣，中國夢也是最大的統戰!前述兩項被中國夢統戰的例子中，高金立委的質詢內容，都是中共運用小粉赤（紅）、利用在台的協力政媒網搞認知戰東西，只能算是低階又低級統戰。4人組反戰聲明及連署由學界發動，則是中國夢對台 「 高階統戰 」 收到了效果，在習近平第三任要開始驗收了。

當年在中國，毛澤東曾以共同抗日的民族主義，統戰民主党派，對付實力比中共強的蔣家國民黨政權，並獲得成功；現在，習近平學步毛澤東，用中國夢統戰大中國意識的統派，也成功的收服他們，利用他們!不同於毛的是，習用統戰加軍武逼迫兩手策略，欺壓弱小的台灣!

傅大為等4人發起這樣的反戰，不反意圖發動侵略戰爭的源頭中共、不反意圖併吞台灣的習近平，卻在台灣搞反戰，反對台灣加強武備扺抗侵略，他們的所謂和平，就是要台灣屈辱的投降、求和，即使和談，也是中共指定一國兩制做為台灣的投降條件。這樣的反戰，不但不反侵略、不扺抗侵略者，根本就是在支持中共政權侵略併吞台灣，他們根本就是和習近平沆瀣一氣、為虎作倀。

民主惟危、自由惟微，當4人組等人吞下了民族偉大復興中國夢的高強度迷幻藥，就把曾經對民主、自由、人權的堅持全部丟棄，把暴君當聖君，把專政當善政，把投降當和平，把屈辱當人道，只為擁抱虛幻危險的中國夢....。

他們在台灣反戰的終極目標，就是要台灣放棄武備、不許台灣聯合美日歐澳等國際社會扺抗中國侵略，把台灣的民主自由人權全葬送，全奉獻在中國夢中，全粉骨碎身也在所不惜...。

我必須強烈質問的是，只因在台灣發起反戰及連署的人中，有些人曾經聲名顯赫，曾經高唱民主自由開放，當他們背棄了自由、背棄了民主、背叛了台灣、也背叛了他們曾經的自己，我們仍不能罵他、不能指責他、不能批判他、仍要容忍他、仍要套關係講交情...，仍不能覺醒，仍渾 渾 噩 噩的 偽善過日子，仍然集體失德失能失智的以為反戰就不會有戰爭...，那麼，台灣只能被他們牽著鼻子推向有去無回的黑暗無底深淵!

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