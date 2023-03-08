胡，怎麼說》秦剛、日經、馬英九，誰放的屁最臭？

世道不平臭屁多，新屁、舊屁交相賊！就引秦剛、日經、馬英九三者放的屁，以屁論屁比比看，誰放的屁最臭？更可以拿來做為測驗藍營政、媒、嘴、網的鼻子，是不是患了嗅覺失調，把臭屁當香屁，一狗票人大口猛吸、小口緩呼，捨不得漏掉屁氣？

先看秦剛，這個中國新任外長，為了表現「戰狼本色」，向王毅及習近平表忠，在北京的記者會上大放「狼屁」，他拿著一本「中華人民共和國憲法」小紅書，口中唸著「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分...」，戰狼狼口放狼屁，果然很臭！

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戰狼放狼臭屁，不奇怪；狼口不放狼屁、狼屁不臭，那才令人奇怪。真正奇怪的是，一向最會宣稱「捍衛中華民國」的藍營，對於戰狼秦剛大放狼屁，把台灣當做它家的，更把中華民國吞了、滅了、消失的無蹤無影了，卻好像完全沒反應、毫無違和感，非但不覺戰狼狼屁臭，藍的一票人反而暗爽、暗自大口吸進狼屁。

藍營本應也拿出一本「中華民國憲法」，這本憲法比秦剛手中那本小紅書早了幾十年，並強調中華民國的主權，台灣屬中華民國，不是中華人民共和國的一部分。

但是，藍營卻沒人這樣做，主要原因有二，一是藍黨、藍媒、藍嘴等久在中共狼屁薰陶之下，早已和狼同國，久而不聞狼屁之臭，另一則是藍營一般認為，戰狼放狼屁是針對民進黨，不是針對他們，只要狼屁能打擊民進黨，他們就「與狼共舞」，也打擊到中華民國、台灣都可以。藍的這兩種態度，哪是捍衛中華民國，根本背叛中華民國！

再看日本「經濟新聞」的一則報導指稱，台灣的退伍軍官有九成到中國賣情報，以及台軍裡共諜充斥...。此則報導引起炸鍋，總統府、國防部等都出來澄清，指日經報導失實，要求日經澄清；退撫會主委馮世寬則飇罵:胡說八道、放他x的屁！

日經報導的內容只憑小部分事實，卻太誇大，一篇報導就要打翻國軍退役、現役所有人，效果根本就是在對台灣放分化的臭屁，因此，馮世寬身為高階退將很生氣，立即罵出「放他x的屁！」，都是在情理之中的必然反應。而日經之後也澄清，這篇報導不是該報立場，並致歉意。

奇怪的是，曾到北京聽習近平訓話、唱中華人民共和國國歌時起立致敬的退將、藍委吳斯懷，竟藉此大大起哄，還要求政府「中斷台日軍事交流」，向日本抗議，藍營網紅、鐵粉也挺吳斯懷，發動仇日、抗中抗爭。「經濟新聞」是日本的一家民間媒體，不是日本政府，吳斯懷等藍粉錯把一家媒體放了臭屁，當做日本政府、日本國，不但搞錯對象、根本就是藉機反日、助中國離間台日關係。

對日本一家民營媒體的臭屁反應天大地大，對代表中國政府、中共政權的秦剛，放出那麼大、那麼臭的狼屁，簡直要一屁打死、臭死中華民國，藍營人士尤其吳斯懷們，不但沒有任何反應，遑論抗議了，根本乖的像秦剛的孫子一樣，這除了你們和秦剛是同路人，還有什麼其他解釋呢?秦剛狼屁一出，藍營屁滾尿流就現出原形了!

最後再看放超級臭屁的馬英九，在2020年8月10日、8月22日，口中分別放出共軍攻台「首戰即終戰」、「國軍一天就會投降」等無恥至極的大臭屁。他曾任總統兼三軍統帥，竟如此輕視侮辱踐踏國軍、如此挫折民心士氣、如此用心惡毒的削弱全民捍衛國家、保護台灣的意志，馬英九放出這個臭屁，不但臭、更毒、,更狠。

現在那些把日經新聞一家媒體放屁當做日本國放屁強烈抗議的吳斯懷等藍營那些人，對馬英九、對秦剛，放出更臭、惡、毒、狠千百倍的臭屁，可曾抗議或什麼的?但至今都沒看到任何舉措，凸顯了國、共根本一國一家親，藍喊捍衛中華民國攏是假，騙到選票好把台灣拿去送中!

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