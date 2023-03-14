胡，怎麼說》在台灣「反戰」，你們在投第2953票向習近平表忠，無恥小孬孬！

台灣遭到敵國軍事侵略的急迫性威脅時，在台灣賣反戰，就是出賣台灣的無恥小孬孬!

習近平10日才以2952票全票通過連任中國國家主席、軍委會主席，成為黨政軍「三位一體」的終身制紅朝皇帝，在台灣，卻見左統派學者及舔共統派媒體在連署及炒作「反戰」，反戰的目標，竟不是要求侵略者習近平放棄武統台灣，而是要台灣棄甲丟盔、卸除武備，好任習近平獨裁專制政權蹂躪宰割！

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中國全國人大，出席2952人、投出2952票、習近平得2952票，一黨專政、一人獨裁，做到頂點、做到終極、做到全票，如是而已。但是，習皇三連任以後照例連就是，2952票全票已不可能更多了，卻意圖把侵吞台灣、消滅中華民國，做為他的第2953票，為他皇帝冕冠上加一顆垂珠子，戰機、軍艦、飛彈、軍事佈署，天天襲擾台灣，為軍事進犯侵略台灣做準備。這個權力大要更大大的帝王私欲，如付諸實施，必定造成兵禍連結，兩岸人民都將遭受禍殃，而禍殃之源就是習近平。

要質問搞反戰配合中共侵略的投降派的是:你們是要拿台灣投第2953票（2952票+1）給習近平，不惜犧牲台灣2300萬人的民主、自由、人權，不惜拿台灣的主權國格尊嚴，做為諂媚習近平的禮品、向習近平「表忠」吧！

要嚴正警告的是:那些親中、舔共、舔習的左統學者及舔共媒體，你們搞的反戰，只敢在被軍事侵略、被武嚇威脅、被併吞重壓的台灣大聲嚷嚷，卻不敢向可能發動戰爭的源頭、企圖滅亡中華民國、武力威脅消滅掉台灣自由民主的習近平說，你們不過是「逢迎獨裁者之惡的中國小奸佞」、「沒種更沒LP的小孬孬」！

你們生活在民主自由的台灣，卻打著民主反民主、仗著自由毀自由，要把台灣2300萬人送入中共「一黨專政」、習近平「一人獨裁」的虎口，你們為了依附中共專制政權、扈從獨裁者習近平，嘴巴唱的是和平、人道，其實更曝露了內心不惜殘民以逞的黑暗、殘暴不仁。

你們不是在反戰，而是要台灣卸除武備、不能戰、只能投降，讓一黨專政的中共、一人獨裁的習近平，兵不血刃的佔領台灣，遂行專制統治，讓台灣2300萬人遭到比西藏圖博族、新疆維吾爾族更悲慘的命運，在中共一黨專政的暴虐之下，肆無忌憚、恣意妄為搞騰籠換鳥暴政，讓2300萬人流離失所。

左統派學者發起的那封反戰連署書，對俄羅斯獨裁者發動侵略烏克蘭戰爭、殘殺烏國孩童、婦女等惡行，視而不見，其和平談判主張，根本就是習近平派特使王毅訪俄時提出所謂「和平方案」的翻版，所謂反戰云云，其實是支持侵略、支持殘暴、支持併吞的代名詞，既為殘暴的獨裁者普廷找理由、也為獨裁者習近平意圖侵略台灣做大外宣。

當年希特勒和墨索里尼組成邪惡的軸心聯盟，不乏學者自甘墮落、良心泯滅，為邪惡獨裁者所用，現在普廷、習近平兩大獨裁者隱然形成新的邪惡軸心，在台的左統學者同樣自甘墮落、良心泯滅，執意要為邪惡服務，他們的國、不是我們的國，他們之無恥、不是我們的國恥，他們只是無恥無格的小孬孬!

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