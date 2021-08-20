自由開講》高金素梅何不向《斯卡羅》好好學習？

李煥如

《斯卡羅》講述1867年，發生於恆春半島南端的「羅妹號事件」。這部戲劇，不只代表台灣歷史集體記憶，更是台灣少見能推向國際舞台的「歷史大河劇」。《斯卡羅》甫一開播，就刷新公視開台21年首播收視紀錄，台灣民眾尋找歷史定位、積極展現對這片島嶼的好奇心，可見一斑。

《斯卡羅》講述1867年，發生於恆春半島南端的「羅妹號事件」。（斯卡羅官方臉書）

然而，立法院國民黨團無黨籍立法委員高金素梅，卻獨排眾議、大力批評《斯卡羅》「無視原住民犧牲」，甚至更批評《斯卡羅》又是「民進黨在洗腦台灣民眾」。高金委員將一部細心刻畫台灣歷史的戲劇，批評為「政治洗腦」，其中居心，實在令人心寒。

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《斯卡羅》導演曹瑞原曾表示：「當初拍這部劇的目的，是想拍出被外國人譽為『福爾摩沙』的台灣」。其實，《斯卡羅》內部人物、細節、歷史刻畫都十分考究，更描述當時價值觀處在融合階段的台灣，充分展現了這片島嶼的「兼容並蓄」。

但可悲的是，反觀高喊「還我原住民族歷史本色」的高金委員，卻是位編造「大中華」史觀硬套在原住民身上的「大漢沙文主義者」。2019年6月28日，高金素梅參加在中國北京「兩岸關係與民族復興座談會」，與中國方面達成包括「共同堅持九二共識」等5項協議。高金素梅赴中國時，甚至將「台灣原住民族」矮化成「中國少數民族」，更被原住民青年團體打臉「請高金素梅不要代表我們！」。

高金素梅赴中國時，甚至將「台灣原住民族」矮化成「中國少數民族」，更被原住民青年團體打臉「請高金素梅不要代表我們！」。（資料照）

筆者不禁想問：高金素梅委員哪是真正站在原住民的立場？將「媚中求和」包裝成「原住民文化」，難道這就是高金委員所謂的「原住民史觀」？

林靜儀醫師說得好：「國家的成立，就是不斷建立共同價值和記憶。」《斯卡羅》這部戲，代表的是台灣人民「除魅」的開端，也是台灣人正視原住民族被歧視歷史的起點。筆者建議：滿腹「反日思想」，卻一意帶著原住民族去向「中華民族」認祖歸宗的高金素梅，何不好好地向且同樣有身分認同問題的劇中人「蝶妹」好好學習？

（中小企業主）

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