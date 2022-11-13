自由開講》妥協無法為台海帶來和平

康駿銘

美國總統拜登將逢印尼峇里島舉行G20峰會與習近平舉行雙邊會談，是兩人在拜登就任超過一年半以來的首次面對面會談。而這場會談的主要目的，顯然是為了警告中國勿對台灣輕舉妄動，特別是在中共二十大會議後，習近平的權力不但定於一尊，會議期間在國際傳媒鏡頭之下，上演押走前總書記胡錦濤的一幕，野蠻程度更是再次突破眾人想像。此外，解放軍不但仍然頻繁對台灣作出侵擾及進行軍演，習近平在近日還要求解放軍全軍「將全部精力向打仗聚焦」，又有北韓向日本方向的導彈發射及向南韓方向的砲擊，加上烏俄戰爭尚未完結，全世界都放眼台海局勢，憂慮著第三次世界大戰隨時爆發。

美國總統拜登（右）將逢印尼峇里島舉行G20峰會與習近平（左）舉行雙邊會談，是兩人在拜登就任超過一年半以來的首次面對面會談。（法新社）

而就在這次會面開始前，白宮國安顧問直言將在會面結束後向台灣簡報結果，也明言將令台灣放心；反觀中國方面只是再次指斥美國違反所謂「一中原則」，卻並沒有對習近平與會大肆宣傳，明顯是中國也清楚出席G20峰會將是自取其辱的行程，但同時也是習近平登基為皇後的首次國際會議，陷入進退兩難的處境。剛經歷中期選舉的美國，「紅色浪潮」並沒有出現，共和黨僅在眾議院取得了些微優勢，顯示美國民眾對墮胎權爭議、截斷烏克蘭援助問題等右派思維並不買單，而中國的親俄立場、視國際規則為無物等也早已激怒美國人，這場選舉的結果等同為拜登及對華強硬派打了一劑強心針，美國對華政策只會越趨強硬，這次的拜習會彷如是美國對中國的最後通牒。

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另一方面，早前一直被指「跪中」的德國，總理短促訪中後旋即到訪越南，然後又通過了對中晶片的禁制，顯示德國的訪中行程本來就並非所謂的諂媚，而是一場談判 ─ 且是一場破裂的談判。中國始終堅持瘋狂的鐵腕防疫，也不願承認其人權問題，中德之間沒有共識可言之下，德國未來的生產線將很可能由越南或其他南亞各國取代中國。

總括而言，國際對中只會越來越強硬，各國為了防範中國對台動武，早已開始提早削弱中國本已危機四伏的經濟，並加強在軍事上的部署，意味各國已汲取歷史教訓，清楚妥協並不會帶來和平。而台灣的九合一選舉也即將到來，雖然這次是地方選舉，但以目前世界越漸緊張的局勢而言，這場選舉並不只侷限於各縣市的民生發展，或選民對於現任首長在地方政績等的肯定或否定，更會關係到台灣在國際上的地位，以及台灣的國防安危。每一票的背後都代表了台灣人的民主認受，拒絕親中、降中候選人，就是向中國及世界展示台灣人防衛決心的簡單而有效的方式。

（台灣基進國際部專員）



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