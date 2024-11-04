自由開講》告中共國台辦數典忘祖論

◎何翊瑞

中共中央政治局於10月28日召開《建設文化強國目標》的會議，其中審議了第二十屆中央巡視工作所發現的問題及未來訂定黨的組織聯動方式；而中共總書記習近平表示錨定2035年建成文化強國的戰略目標需以堅持執行馬克思主義的根本思想，才能以意識形態的領域地位去貫徹新時代中國特色社會主義文化思想。

眾所皆知中共在推動文化建設還有執政上，一直都是黨意大於民意，不斷用著偽民主手段去包裝掩蓋極權的政治操作，甚至打著中華文化的瑰寶其內裡卻是階級鬥爭的馬列主義，可謂是偷樑換柱的騙局，讓淵源流長的中華文化經營中共建政後遭到毀滅性的破壞。

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中共國台辦發言人朱鳳蓮。（資料照）

中共國台辦批臺灣總統「數典忘祖、民族敗類」

中共國台辦於10月30日批臺灣總統為數典忘祖、民族敗類，但此言論乃滑天下之大稽，中共國台辦發言人朱鳳蓮何德何能可以在如此正式場合之中說出這種猶如潑婦罵街的言語？

（一）中華民國得國正統

中華民國上承清朝，更擁有《宣統帝退位詔書》，內文更是由清朝最後一位垂簾聽政的皇太后隆裕與宣統帝溥儀於1912年2月12日所頒布的退位詔書；其原文更提至滿、漢、蒙、回、藏五族完全領土為一大〝中華民國〞。

（二）中共得國不正，屠刀鞏固政權

反觀中共黨史記載從毛澤東篡國建政開始到後續領導人更換，有幾位是靠著合法性上台？許多人在成王敗寇後更淪落被清洗對象，若以毛澤東建政後的軌跡來看不管是以文革、大躍進都是倒行逆施，非但讓人民餓死數千萬人，更讓舉國上下的國人陷入水深火熱之中，外交方面除了與美國鬥爭，天天主打『疑美論』『美國罪大惡極論』，但卻在與蘇聯爭奪第三世界領袖時，與蘇聯老大哥撕破臉後，又回去舔著那天天宣揚的『罪大惡極的美國』，

在毛澤東眾多的執政理念中可謂踩著中國人的屍血鞏固政權，又何臉面抨擊臺灣總統民族敗類？要說民族敗類之言論，臺灣是拍馬不及也，究竟是誰民族敗類不言自明。

（三）中共數典忘祖大肆修改史實

在對日抗戰落幕後，中華民國委派何應欽代表接受岡村寧次代表日本國家受降，開創中華民族復興的偉業；在國難當頭下，中華民國雖然在軍力懸殊、進無勝算的情況下，

堅持不投降、不妥協，牽制了近80萬現代化日軍，迫使日軍無法完全投入太平洋戰場，時任美國總統羅斯福曾表示中國全力堅持對日作戰，是二戰的關鍵之一，有著不可抹滅之事實。

而中共總書記習近平近年來一直呼籲要求改寫「兩岸共寫抗戰史」。（美聯社檔案照）

而中共總書記習近平近年來一直呼籲要求改寫「兩岸共寫抗戰史」，台灣有許多退將還有親共學者專家響應這要求，更企圖把東北抗日義軍的功績覽為己有，不斷宣稱中共是抗日作戰的中流砥柱，在中共抗日文獻紀載陝北洛川會議的作戰方針，毛澤東明確指出，藉以對日作戰要擴充八路軍的實力，並且拖延和推託南京政府的任何命令，並且在太行山與日軍夾擊當時對日作戰的國軍，諸多般的史實罄竹難書，到如今還是不斷的在中共內部向人民灌輸

南京大屠殺30萬人，致使許多人民到日本潑漆辱罵日本人，更誇張的是國內竟然有著更多人拍聲叫好，此種不理智的行為，究竟是誰才是數典忘祖？

眾所皆知中共臉皮深厚無比上至主席習近平下至發言人朱鳳蓮，張口就來，毫無邏輯，毫無歷史大觀，增添國際笑料；可嘆的是歷年來被吸收的臺灣退將與名嘴和政客，不斷的踐踏自己國家，只為博取中共好感，不惜低聲下氣，盡助長敵國士氣，何謂同民族文化？中共流著是馬列共產極權血脈，卻吸食著中華民族的血肉成長，有何臉面自稱正統中國文化傳承？此乃荒天下之大謬。

（作者為中正大學戰略暨國際事務研究生）

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