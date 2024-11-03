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自由開講》如何因應川普指台灣軍費應占GDP10％

2024/11/03 21:10

◎廖明輝

美國共和黨總統候選人川普在九月底接受華府智庫「美國企業研究所」專訪時，提到他維持世界和平的策略。川普認為中國最終會攻打台灣，並強調台灣國防支出不足，要求台灣軍費應提升至國內生產毛額的百分之十。川普的主張顯示出他對兩岸局勢的看法與預測。

美國總統大選腳步逼近。圖為共和黨總統候選人川普 。（法新社檔案照）美國總統大選腳步逼近。圖為共和黨總統候選人川普 。（法新社檔案照）

如果川普在十一月再度當選成為美國總統，台灣需思考如何回應川普的提議。在美中對抗背景下，台灣的角色正如同象棋中的「馬」，須具備靈活的斜走特性，才能夠在美中強權的博弈賽局中維持有效的戰略平衡。

在兩岸關係上，台灣在美中競逐情勢下必須展現靈活應變的能力。台灣既不能完全依賴美國，也不可能迴避中國的壓力。（路透檔案照）在兩岸關係上，台灣在美中競逐情勢下必須展現靈活應變的能力。台灣既不能完全依賴美國，也不可能迴避中國的壓力。（路透檔案照）

在兩岸關係上，台灣在美中競逐情勢下必須展現靈活應變的能力。台灣既不能完全依賴美國，也不可能迴避中國的壓力，因此「斜走」策略成為台灣應對的最佳方式。川普可能要求台灣更加依賴美國的軍事保護，但台灣需避免將所有賭注都壓在美國身上，應該開放兩岸觀光旅遊及陸生來台就學，透過保持與中國的交流及海基會與海協會的溝通互動，降低敵意與直接對抗的風險。兩岸關係的斜走策略，讓台灣能在美中競爭中維持一定的自主性，避免過度依賴單一強權。

在軍事防衛上，台灣面對中國在軍事上的持續施壓，需要發展不對稱戰力以應對可能的威脅。川普建議台灣將國防支出提高，雖然這樣的建議在財政上對台灣來說並不可能做到，但台灣可以順勢要求美國出售台灣最先進的F-35戰機，並著重於如何運用有限資源發展高效能的防禦體系。例如遠程精準打擊、小型無人機等不對稱戰力，有效提升台灣的防禦能力，並對中國的軍事行動構成威懾。軍事防禦上的「斜走」策略，允許台灣在不對稱的情況下保留防衛空間與彈性，避免陷入正面衝突。

科技創新是台灣在國際戰略中不可或缺的資產，台積電等公司在全球半導體市場的關鍵地位，使台灣成為全球科技供應鏈中不可或缺的一部分。台灣應繼續推動科技創新，特別是在AI、半導體、綠能等前瞻科技領域的投資發展，保持全球競爭力，透過技術領先來增強台灣的國際話語權。科技創新上的「斜走」策略，可以讓台灣確保自身在美中競爭的戰略價值。

最後，台灣應充分利用「暖實力」來增強國際影響力。台灣的民主、自由和人權等價值觀是在國際舞台爭取支持的重要資產。台灣的優勢在於展現溫暖與可靠，成為國際間值得信賴的合作夥伴，進而拓展實質合作並發揮影響力。

台灣在美中戰略所扮演的角色如同象棋中的「馬」，靈活的斜走策略使台灣在複雜國際局勢找到突破口並避免正面衝突，成為台灣應對川普若再度當選美國總統後的關鍵策略。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）


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