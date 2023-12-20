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社論》夜奔敵營 國民黨豁出去了？

2023/12/20 05:30

國民黨副主席夏立言大選當前又赴中參訪，國民黨偏向虎山行，到底是主動或被動？圖為今年六月夏立言率團前往中國廈門出席海峽論壇。（資料照）

夏立言大選當前又訪中，國民黨偏向虎山行，到底是主動或被動？國民黨官方，一年多來四度進出中國，「國共合作之旅」色彩濃厚，國民黨官方對美就沒有這麼熱絡了。去年八月，前美國眾議院長裴洛西訪台，中國對台軍演恫嚇之際，夏也代表國民黨西遊。一年之後，夏至關羽故鄉，國台辦主任宋濤當他的面誦讀「結義圖石碑」的誓詞「背義忘信，天人共戮」，暗射郭台銘。當然，這個咒語，也適用於國民黨。十月間，夏立言對媒體稱，國民黨絕不是「親中」或「統一」的政黨，國台辦立即斥之以「損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情」，國民黨似乎更加奉命唯謹。

夏勤跑中國，形跡可疑，國人有知的權利。但朱立倫卻倒打民進黨，「不抹紅就不會選舉」。其實，「藍白合」之前，「國共合」早見於前年九月當選主席時，習朱之熱絡賀電與回覆，哪還需要別人「抹紅」。最近，有里長揪團，低團費中國遊、落地招待，有接受指示支持特定候選人之嫌，檢調刻正偵辦中。而這，只是北京全方位介選的冰山一角而已。上個月，「拜習會」，拜登當面要求習近平不要介入台灣大選，尊重台灣的總統選舉結果。介入台灣大選，北京角色連華府都知之甚詳，但國民黨還想掩耳盜鈴，以民進黨司法介選（上述里長案）模糊焦點。

猶記侯趙配定案，趙主動分派任務：兩人分工，侯主跑中南部，趙負責北北基桃。趙還話說在前頭：不會做沒有聲音的副總統。甚至加碼：若當選副總統一年內沒有推動內閣制，立刻辭職不幹。也許，趙並非把自己想像成總統候選人，但他的言行不免令人納悶：他心目中的「總統」到底為何物？為什麼以推動內閣制為己任，不惜架空「侯友宜總統」？至於侯本人，在黨內也欠缺「共主」威風。民調、選情低迷所致，主張突然模糊化為清晰：九二共識，反對台獨，昔日核四公投不表態、如今「核能就是我的選項」（不顧三座核電廠在本命區新北市），彼一時「拒絕黑金在任何政黨出現 」 、此一時「牛鬼蛇神」都是「厚友誼」。回到新北市，恐怕不少人認不得了。

顯然，侯是向趙所代表的價值靠攏，而非趙甘當侯的備位。原因不外乎，形勢比人強。前有郭台銘背信參選連署，後有柯文哲藍白合借力使力，導致侯連藍營支持者都掌握不住。而郭、柯攪局因素，始作俑者皆指向朱立倫。為了逆轉，侯出之以延攬趙吸引深藍回流，並與郭、柯劃清界線。一一二四登記以來，民調，聲勢，侯都有起色。不過，很少人認為這是侯的功勞，反而解讀為趙對深藍的號召力。至少可以說，「侯趙配」，實質上，孰主孰從，不像其它兩對搭檔那麼明確。如果幸運勝選，侯得到的比較像是「總統頭銜」，行政院、立法院乃至黨機器未必抓得到。如何行使「總統職權」，將成侯的一大挑戰。

以上場景，加上北京介選因素，又會浮現另一層輪廓。先前，所謂的「藍白合」，姑且不論是否北京穿針引線，至少說明了一個事實，「國大眾小」的情況下，朱立倫對「藍白合」情有獨鍾，乃是對國民黨獨力勝選缺乏信心。現在，深藍歸隊，也是基本盤的整隊，白營本身的主力部隊，似乎沒那麼容易鬆動。如此這般，北京介選，國共合作，事關緊要。在台灣社會、經貿發展、民主運作，方方面面引進中國因素，乃是連戰開啟之「聯共制台」的路數。馬英九執政八年如此，朱立倫總教練亦復如此，這對他們既是意識形態，也是現實利益。所謂現實利益，除了「中國紅利」，還有透過北京籠絡地方派系、基層組織，彌補黨國式微的控制力，確保該黨在台灣「坐二望一」地位，端待民進黨執政失敗、民怨四起。

「要狗搖尾巴，不要尾巴搖狗」，柯文哲的口頭禪。大選當前國民黨又「夜奔敵營」，柯說「夏立言不覺得尷尬就好」，別具「尾巴不敢搖狗」的酸澀。聯合國氣候變遷大會，吳欣盈只怪「斷交部」，不怪中國從中作梗。其實，北京不給副手絲毫面子，對柯堪稱一項警訊。九二共識，兩岸一家親，國、共、眾三方，共是狗，國、眾是被搖的尾巴，只是搖法不一樣。截至目前看來，北京下注國民黨多一些，國民黨也期待北京「棄眾保國」。中國介選，國際皆知，但它也幫台灣選民看清，侯淪為深藍傀儡固然可怕，更大的危險可能在於「共國配」，國民黨淪為共產黨的中國隊副手。

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