自由開講》原住民族日 原住民該有的覺醒

◎陳啟濃

今天是台灣原住民族日，是在陳水扁總統的時候定為國定假日，並且在蔡英文擔任總統時，中華民國政府正式向台灣的原住民族提出公開的道歉。屬於本土政黨的兩位總統，留下來兩件對台灣原住民最有意義的歷史紀錄。

台灣原住民是台灣特有的民族不屬於所謂的中華民族，這是標示台灣主體性最好的證明。至於高金素梅之流的少數原住民政治人物，一廂情願認同中國，經常性的投向中共的懷抱，並自詡為中國的少數民族，這對於台灣的原住民來說是十足的賣主求榮的卑劣行徑。

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台灣原住民是台灣特有的民族不屬於所謂的中華民族，這是標示台灣主體性最好的證明。圖為原住民示意圖，人物與本文無關。（資料照／宜蘭縣府提供）

只有認同台灣支持本土政黨原住民才能擁有更光明燦爛的未來，因為台灣的主體性建構的國家，原住民不僅是活歷史，更是屬於台灣的寶貝。他們居住在台灣至少超過六千年的歷史，而且大部分原住民成立的王國以及部落從來沒有受過中華帝國統治過。

受過台灣主體性教育的原住民的青年，充滿了抗爭以及進步革新的精神，然而大多數的部落卻都還是老幼婦孺的社會。原住民部落要革新，並且讓自己的族群更榮耀，年輕人的力量要多多深入並影響部落。能夠立竿見影的就是從選舉文化的改變開始，原住民青年對於部落黑金的現象應該要一份革除的自我期許。

只有從政治人物的選舉開始，讓更多清新有能力的青年原住民參政，從體制內進行更徹底的改革，這將會是原住民族群第二次的轉型正義，還給原住民部落族群本來具有的自決、主體的價值。

（作者為阿美族女婿）

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