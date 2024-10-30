自由開講》黑豬、白豬雕像 讓孩子自己說 是在做什麼

◎陳啟濃

南投縣農產運銷公司大門外，放著黑豬、白豬的雕像，取名為「生生不息」，由於動作像在交配，恰好兒童公園就在旁邊，常常小孩跟父母問起兩隻豬的雕像是在做什麼，造成家長有點困擾，不知如何回答。

南投縣農產運銷公司人口的「生生不息」雕像，黑白豬交疊姿勢引起熱烈討論，很多網友注意到親子公園停車場入口的指示牌，認為兩者形成趣味聯想。（記者陳鳳麗攝）

其實為人父母本來就無法給孩子所有問題的答案，但可以指導孩子如何去看待這個世界的一切事物。當孩子問起，家長不妨反問孩子「那你覺得他們是在做甚麼？」孩子的答案，往往會讓家長意想不到，充滿創意與想像。

請繼續往下閱讀...

我們的教育常常直接告訴學生是什麼，都有標準答案，然而真實世界，很多問題卻不能只用單一方向來思考，更不會有唯一的答案。

從孔子和弟子的問答就可看出，孔子雖然能夠因應弟子不同個性，做出不同的回答，但卻少了讓弟子發揮創意的想像機會。東方教育是在指導人要做什麼，直接告訴人這是什麼，卻很少讓人去思考為何要這樣，還可以怎麼做，缺少提供開放性的思考方式。

當你下次來到南投，看到黑豬、白豬，不必急著告訴孩子是什麼，可以給孩子想像這是什麼。孩子直接認為是交配也可以，不必因這樣而羞怯，孩子也需要性別教育。禁忌是阻礙孩子發揮創造力的最大殺手，家長要讓孩子勇敢表達，傾聽孩子內心的真正聲音。



（作者為南投縣民）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法