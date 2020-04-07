自由開講》從「南韓國中少女被集體性虐待事件」看見性平教育的必要及不能再等！

張明旭



前幾天，因應許多朋友對於南韓性平教育的提問，我們特別寫了「N號房事件後 回頭看見南韓性平教育的嚴重不足！」這篇文章，希望協助大家了解真實情況，共同正視性平教育落實不足可能帶來的負面影響。然而，文章發出後，卻有極端反性平教育的宗教人士以各種曲解污名性平教育的謠言到臉書粉專洗版，聲稱「南韓性虐待事件根本不是因為性平教育問題，而台灣就是性平教育太多、品格教育不足才會有如此多性暴力事件」，而這類不斷「複製貼上」的謠言造成不少朋友閱讀及討論上的困難，致使粉專不得不進行處理，實在令人相當無奈。而這些不斷阻礙性平教育的言行，不僅是顛倒是非，更可說是放任性暴力持續發生的「幫兇」，就像是N號房事件、以及這起南韓國中少女遭集體性虐待事件一樣！



去年年底，一位國中女學生遭到一群同學威脅，如果她不肯深夜赴約就要毆打跟她要好的學弟，為了保護學弟，女學生決定赴約、但同時也事先通知朋友準備報警，但沒想到她卻仍遭毒手，在死亡威脅下，她被強行灌醉並玩樂性地拖行到唯一沒有監視器的地方，接著，開始遭受各種性虐待及猜拳性侵，在慘遭如此暴力對待後，受害者的媽媽表示：「我女兒因此到整形外科診療近3週的時間，另外，還到婦產科接受約2週的治療，才慢慢痊癒。」



事情發生後，警方確實有受理此案，但是因為行為人都是未成年，所以根據法律這起事件回歸到學校，行為人僅受到「禁止到校3天」及「強制轉學」的處分，其受到的頂多是「道德教育」相關的規勸。而這些不痛不癢又不治本的做法當然未起作用，接著更過分的事發生了。就在這起事件於學校暴力懲戒自治委員會審理的當天，國中女學生在回家的路上，居然再次遭到約10名行為人暴力相向，甚至這次還出現了利器、試圖殺害報案揭發此事的女學生。

幸好女學生及時跑進警察局報案，這才活了下來......，被害者母親哽咽提到：「我女兒一直哭了好幾個鐘頭，還試圖用利器自殘。那群人告訴其他人他們強灌我女兒酒，還強暴了她的事情。因為害怕我女兒遭遇不測，所以我們全家就趕緊賣掉房子，然後幫我女兒轉學、搬到其他地方。」



面對這群行為人居然完全否認「都已有實證的犯行」，且持續秉持「毫無悔意」的態度，受害者的媽媽決定向青瓦台請願，要求修法、加重刑罰，目前已有20萬人加入請願連署。

震驚南韓社會的「N號房」事件主嫌趙主彬。（路透社）



面對如此惡行，許多人可能會問：南韓沒有品德教育嗎？他們品德教育中沒有教導學生不要去傷害他人嗎？答案當然是否定的！



與台灣狀況十分類似，南韓自1948年開始大力強化「道德教育」，台灣也自同年起要求國中小落實「品德教育」，而從最早夾帶大量「政治意識」開始，逐漸轉為強調儒家為主的傳統道德，到近年開始納入多元文化、時事、人權、公民權等概念，兩國的許多發展可說是相當類似。

直到現在，南韓的中小學生每週要上將近2小時的道德教育課程；而台灣的十二年國教不僅將品德教育強調放入核心素養及重要議題，教育部更長期推動「品德教育促進方案」，從這就可知道「品德教育在台灣及南韓都已根植超過70年且背後有著龐大教育資源及經費支持」，1948年後受過教育的台灣人應該都很清楚品德教育在校園生活中的存在及份量，不論其內容方向為何，從課程、競賽、標語、到朝會師長們的規勸等等，「品德教育可說是全方位地存在台灣校園中長達數十年之久」！



談到這，相信大家已經發現問題所在，如果品德教育實際上已經如此普遍且真的能取代其他教育來解決一切問題，為何至今台灣和南韓都頻頻傳出此類性暴力事件，特別是南韓？答案其實很簡單，除了品德教育很常淪於表面教條式的宣導、未真正融入人權及平權觀念外；另外更重要的原因正是在於社會普遍性平意識不足，而性平意識不足則來自於性平教育的落實不夠，所以即使學生從品德教育中學到「友善對待」、「不要傷害」等「詞彙」，實際上卻從未真正學會「尊重」及「同理」。

從這就能理解，為何這起事件的行為人可以如此凶殘地對身旁的女同學下毒手！為何犯案後這些行為人毫無悔意！這些犯行的國中生真的不知道這樣做是錯的嗎？真的不知道這樣做是犯法的嗎？從他們會將受害女學生拖至唯一沒有監視器的地方、從他們想要施暴滅口就知道他們「都很清楚這是違法傷害的行徑」。那為什麼他們還會這樣做？最深沈的原因可能在於他們根本沒有同理尊重過其他生命，以及他們把女性當成可以隨意虐待施暴來「取樂」的工具，就像是N號房事件裡所有行為人一樣。



性平教育和品德教育從來就不是「互斥」的存在，而是本就該互相協助搭配的課程，這也是為何近年來台灣教育部特別在品德教育的內容上標註應包含性別平等；拿品德教育來攻擊性平教育純粹是反同反性平人士所製造出的「假議題」！真正需要大家去看見的，應該是性平教育落實不足的問題，應該是品德教育長期以來過於形式化且未曾真正融入多元、平等、尊重、人權等觀念的問題，唯有當整體社會的性平意識有足夠的提升，這塊土地上所有性別、性別特徵、性別特質、性別認同、性傾向的孩子才能夠都平安自在地長大，並且學會好好尊重同理他人，讓我們的世界少些暴力歧視，更多些友善理解。

（性別平等教育大平台）

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