自由開講》從彩虹愛家協會被廢止教師進修開課，看見課程檢視上的不足！

◎張明旭

教育部公告廢止彩虹愛家協會辦理教師進修課程認可資格、且規定三年內不得重新申請一事，引起許多民眾關注！而這項嚴重處置，乃是因為教育部訪查時，發現彩虹愛家協會在課程、招生對象等方面與核定規定不符，舉辦場地也發生不符合消防等法規的狀況。而且就我們搜集到的實際資料，這已不是彩虹愛家協會第一次發生類似問題，先前他們申請的多項課程都在審查後「不予通過」，因為課程目標和內容根本就無法對應教師進修的目標與領域，其所通過的課程也發生過課程及場地安排上不符規定，因此被教育部要求改善的狀況。而教育部3月20日的回覆也詳細說明了本次廢止背後的相關原因：

「教育部依法實地訪評，將彩虹愛家協會的課程評為『待改善』，複審後為『改善未通過』，且認為該協會網站公告的『青春啟航師資訓練』課程及實施對象，與教育部核定內容不符。」



然而，教育部處置公告後，彩虹愛家協會不僅「毫無自省之意」，不好好檢討自己違規的部分，還反控教育部「不排除是政治力或特定團體、人士介入教育現場」，這種態度出自一個「自稱推動品德教育」的團體口中，實在令人覺得相當驚訝！

圖為去年多位家長代表於立法院召開記者會，痛批基督教背景濃厚的宗教團體「彩虹愛家生命教育協會」，將有傳教之虞的「生命教育」課程帶入學校的晨間自習時間，呼籲教育部盡到校園內須嚴守《教育基本法》第6條政治宗教中立的管理之責。（資料照）



而事情發生後，不少朋友跑來詢問：「彩虹愛家協會的課程其實很有問題，到底為什麼這些可能有問題的課程，當初會通過審查？」這個問題在先前受訪時，我們也有相關說明：此問題乃是因為審查過程的各領域專家不見得都具備足夠的性平與人權意識，而目前規定中，除非當初申請時就標註視性平教育，否則並不會對此特別檢視。因此，我們也希望教育部未來針對所有舉辦教師進修的團體、不管其申請哪個領域的教師進修課程，都應該要多加檢視其內容，確認其中沒有出現任何違反《性別平等教育法》、《教育基本法》、《兒童權利公約》等法規的內容，確保其真正符合課綱規劃以及各領域的核心精神。因為教師進修研習所學到的內容，其實會直接影響到後續學校內的教學、或是被直接拿來課程中使用，所以最後接受到這些內容的仍舊是學生，對此我們真的需要多加關注與謹慎！



最後，關於彩虹愛家協會大規模進入校園，進行傳教及違反性別平等資訊傳遞的諸多問題，先前很多報導中都有提及，在此就不贅述。而本次教育部廢止的，乃是彩虹愛家協會舉辦「教師進修」的資格，並沒有禁止其進入校園教導學生的部分，因此我們才會於先前的「共同守護孩子的教育，拒絕違法違規的課程！」的呼籲中，懇請大家務必幫忙以此事為鑑，持續關注及了解校園內正在使用的課程、教科書、教材、活動、教師研修培訓等內容，避免其持續出現違法違規的問題。期盼在大家的共同努力下，能夠讓台灣的校園愈來愈友善，平等同理都能夠落實於課程中，讓每一個孩子都能平安自在地長大！

（性別平等教育大平台專案經理）



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