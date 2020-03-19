自由開講》她揭開自己的傷疤，為的只是希望別再有人受害

張明旭



台北市某公立高中近來爆出校園連續性騷擾事件，多名女性校友及在校學生站出來向校方檢舉，道出自己那段曾被某位男教師性騷擾的難受經驗！而她們為的不只是自己，更是希望未來不要再有人如自己一樣繼續受害。



而令人生氣及難過的是，這些同學的控訴不僅道出台灣性平教育落實不足的問題，同時更反映出我們長期向教育部反應的問題——許多學校性平會長期嚴重失能！



這名在國外念大學四年級的校友A提到，面對這位男教師當著其他同學的面、當眾動手捲她裙子，一邊捲還一邊說「高中女生的校裙就是要穿這麼短！」、「有沒有，對不對，我女兒的裙子也是我幫她捲的！」當時的她，雖然感覺不舒服，但也不確定自己是否真被老師性騷擾了，疑惑「會不會是錯怪他」、擔心「如果申訴會害了他的一生」，加上不想影響畢業和出國計畫，她便隱忍下來，告訴自己說「再兩個月就可以不必回到這個地方」；而更令人無奈的是，當天目睹這經過的一位同學，對她脫口說出「這樣妳也OK啊？」的無心之語。而這句話讓A至今仍十分受傷，因為這個旁觀似的話語，就像是在譴責她：「妳怎麼可以當做沒事？ 妳有沒有自愛？」但卻沒有人真的去檢討這位造成她不舒服的老師！

台北市某公立高中近來爆出校園連續性騷擾事件，多名女性校友及在校學生站出來向校方檢舉，道出自己那段曾被某位男教師性騷擾的難受經驗。（示意圖）



直到A返台聚會時，赫然得知後續仍有其他學妹遭受同樣性騷擾對待，她便決定挺身而出，「我今年22歲了，我確定自己有對性平足夠的認知，可以罪證確鑿地說高三的我被性騷擾了。」、「我自己家有3個女孩子，我的妹妹、我的表妹，我不希望她們也碰到一樣的事。」



A的遭遇讓我們再次見證台灣性平教育的落實不足，台灣不是沒有推動性騷擾防治，事實上，我們已經推了非常非常多年，早在《性別平等教育法》施行前就已有法律規定要落實；然而，直到現在，我們仍可發現很多學校的性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育流於表面，只停留在口號宣導、法條解釋、比賽作品，卻缺少了帶著師生真正去認識這些暴力傷害是多麼沈重，鮮少去看見那一個又一個真實生命的顫抖及血淚，在這樣「欠缺完整認識」的情況下，許多師生難以真正「同理」這些痛楚，更遑論進而站出來發聲、積極「落實防治」了！而這位老師性騷擾言行在校內「口耳相傳」已久的問題，更顯示出我們的性平教育在不少學校中落實不足，不只對學生，更對於教師！



而台北市教育局退回本案報告、要求再議的情況，其實也反映出「許多學校性平會長期嚴重失能」的問題！這位老師去年11月29日、12月中旬時，已被檢舉性騷擾二次，且校方調查後確定性騷擾成立，性平會決議記老師申誡1次、接受8小時性平課程，而這位老師接續今年2月再度被檢舉性騷擾。而教育局認為如此頻繁被檢舉的狀況，顯示此案不可視為「單一案件」處理，要思考此同一行為人是否情節重大的連續犯，因此要求學校合併三案重啟調查！



此外，也有學生匿名指控這位陳姓教師長久以來都會對女學生做出摸臉、環抱等疑似性騷擾行徑，且原本向學校性平會檢舉時，卻被校方輕忽以對、反對質疑是小題大作。校友A也提到，自己在接受此案外聘3名調查小組委員詢問時，也有覺得調查小組部分成員的提問方式讓她覺得自己「就像在法庭中被審問」，且感覺不夠同理當事人。



學校性平會乃是校內推動性平教育、維護性別友善校園的最高權責單位，其八項任務中不僅要推動校內、社區、家長的性平教育，建立性別平等的安全校園，同時還要好好處理校內發生的性平事件；然而，從以上狀況及在諸多校園的實際訪查，我們都可發現，很多學校性平會不僅完全未執行推動性平教育任務，校園內的性別平等及安全持續亮起紅燈，甚至就像本起事件一樣，連最基本應依法處理的性平事件都出現問題！此問題我們已經呼籲許久，真的懇請教育部及各地教育局處不要再放任這些問題持續發生，好好正視許多學校性平會長期嚴重失能的狀況，別讓相關傷害繼續發生！

（性別平等教育大平台）

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