自由開講》N號房事件後，回頭看見南韓性平教育的嚴重不足！

◎張明旭

在N號房事件爆出後，許多朋友詢問：南韓性平教育真的如此不足嗎？



很遺憾的是，答案真的是如此，且「不足」的不是只有在落實端的學校，而是從上到下全面出問題！

韓國「N號房」事件主嫌「博士」趙主彬（見圖）日前已遭到逮捕。（美聯社）



就拿南韓教育部2015年公佈的這份《學校性教育國家標準指引》來說，這份耗時整整兩年編撰，耗費6億韓元（約台幣1774萬元）、強制所有教師都必須遵循的學校性教育國家指引（等同於台灣的課綱），其內容不僅嚴重過時，且極度充滿性別刻板印象、偏見、歧視與不平等！



其內容居然教導學生：

「女性沒支付約會費用，而男生花了錢本就可以從女性身上得到相對應的『回報』或『補償』，因此非自願的性交自然可能會發生」 「男人本就有強烈的性慾及性衝動，因此，對女性來說重要的是，要會適當地應對這種情況，這樣才能防止對女性的性侵害」 「性暴力及性侵害的受害者，應該要學會控制自己的消極思想並嘗試積極思考」 「為了避免性犯罪，女生應該要遠離男生，不要製造能單獨在一起的機會」 「高中時期，女性只能與一名特定的男性發生性關係，而男性則可以和不同具吸引力的女性發生性關係」 「要能吸引異性追求，關鍵在於女生要漂亮、男生要有錢，所以女生必須要努力打扮外表、男生必須努力提高經濟能力」 「引起性犯罪的原因，可能在於女性自己穿著露肚裝、短裙等過於裸露的服飾才引發的」

種種極度不平等觀念的性別歧視及錯誤觀念！



而在這份性教育指引發放到各校且公佈在網路後，立刻引發許多民眾、性別團體、甚至公部門的抗議，在龐大的抗議聲浪下，南韓教育部後續聲明將會把將這些具爭議的內容從官網上移除，也承諾會修改內容；但實際上，真正的落實修改卻是在公佈一年多後才出現，且刪除修改的僅為被抗議最嚴重的部分，其他不少性別歧視的內容仍繼續留存。更令人驚訝的是，這份「原版」的課程內容持續在許多學校推動，據釜山市政府資助的青少年性教育諮詢中心（Birth Youth Sexuality Center）秘書長鄭允基表示，儘管感到憤怒，但課程仍被用作學校中性教育的基本指南，且這份指引甚至造成現場教師教學的限縮，「即使教師要提出未包含在指南中的主題，例如性別認同或性傾向，也被這份指引『默認』禁止談論這類議題。因此，教育部的這份指引實際上已讓學校性教育更為退縮。」



面對民眾及性別團體於《學校性教育國家標準指引》的持續質疑，南韓學生健康政策部門負責人趙遠明表示，將在「2019年3月」重新審查現行的指引，而修改指引的程序非常繁瑣，必須要全體研究人員交換意見統合，不是一朝一夕就能完成的，『而且2015初版的指引是否真的存在問題也很難斷定』。



看到南韓教育部這荒謬的回覆，大家就可知道為何我們會說南韓性平教育的不足是「從上到下全面出問題」，而在去年8月我們與南韓性別團體交流時，他們也當面跟我們「確認」性教育指引確實出現報導中這些問題，而他們除了持續努力改掉那些歧視部分外，也努力和南韓教育部「溝通」，希望趕緊發布「與時俱進且具備正確資訊的全面性教育」新版指引。



南韓學生被規定，從小學開始每年必須參加15小時的性教育課程；然而，如果所教的是如此過時、退步、甚至包含如此多歧視的內容，可以想見這些不對等的性別歧視將如何深深影響學生的未來發展。而就像私人補習班中教導「性教育課程」的老師尹依朗所說的，許多學生對性平教育很感興趣，但「學校不會讓學生在課堂上討論」，甚至「有些老師還會發表性別歧視言論」，因此近年來為了性平教育來補習的學生增加了1倍。而南韓教育部的資料也顯示，很多性別暴力的來源乃是教師，近3年內，狼師性騷擾學生的案件有174起，佔所有性犯罪案件中高達55.1%，其中未經同意的肢體接觸為111起，43起言語性騷擾、6起性侵、2起偷拍，而以上僅僅是「起訴且案件確立」的數字...



從以上數據我們完全可以理解，為何那份具有嚴重性別歧視的性教育指引仍在部分學校及教師手上繼續使用，為何N號房中那麼多位受害的女學生都沒有人敢跟教師、同學、或家人求救，南韓需要落實性平教育的不是只有學生，更包含教師以及整體社會！借鏡南韓，我們同樣必須正視台灣愈來愈多數位性別暴力事件、以及性平教育未能完整落實的問題，真心期盼大家能藉此體認到性平教育全面落實的重要性，更加同理受害者心中的痛，一起支持推動性平教育，讓每個角落的孩子們都能夠不再經歷類似的苦楚，而是都能平安自在地長大 ！

（性別平等教育大平台 專案經理）

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