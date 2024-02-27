即食歷史》以美學方式呈現完美：古希臘雕像希吉亞女神

這種對雕塑的執著和堅持後來由古羅馬人繼承，可是卻在古羅馬晚期及後的中世紀年間失落了上千年。直至文藝復興時期，這種對人體美學的追求才重新被發掘出來。

◎即食歷史

每次看到古希臘人像雕塑時都佩服得很。

古希臘人選擇以美學方式追求完美，呈現眾神榮耀。在他們眼中，原材料大理石、壯碩的男子軀幹和美麗的女性臉孔，就是地上的完美。正因如此，他們對人體構造觀察入微，那怕是人體微細部份都透徹了解，並以雕塑方式表現出來。

例如，現存放在希臘伯羅奔尼撒大區斐內歐斯（Feneos, Peloponnese）的古斐內歐斯考古博物館（Archaeological Museum of ancient Feneos）的一座女神人臉雕像便是表表者，她是希臘神話中的健康女神希吉亞（Hygieia, Goddess of Health，英語中單字「衛生」Hyigene的詞源）。這座雕塑最令人讚嘆的部份，是她那鉅細靡遺的雙目。無論是眼簾、眼珠、瞳孔和眼球微絲血管等等，都極其精細，當時負責的工匠功力實在深不可測。

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圖為健康女神希吉亞的頭像，典藏於希臘的古斐內歐斯考古博物館。（維基共享）

這種對雕塑的執著和堅持後來由古羅馬人繼承，可是卻在古羅馬晚期及後的中世紀年間失落了上千年。直至文藝復興時期，這種對人體美學的追求才重新被發掘出來。

圖為健康女神希吉亞的畫像，作者為彼得·保羅·魯本斯爵士（Peter Paul Rubens）1615年繪製，典藏於美國底特律美術館。（維基共享）

本文經授權轉載自即食歷史 以美學方式呈現完美：古希臘雕像希吉亞女神

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