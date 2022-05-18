即食歷史》你或許無法相信，古羅馬人會用尿液漱口和刷牙！

你聽過「尿液稅」嗎？原來尿液這東西，在古代羅馬帝國可十分有價值，深受羅馬人重視呢？

即食歷史

作為一個普通人，上廁所是很自然的事吧？如廁後把排泄物沖掉也是很自然的事吧？尿液相信是大家都厭惡覺得骯髒不想接觸的東西吧？但大家可知道，原來尿液這東西，在古代羅馬帝國可十分有價值，深受羅馬人重視呢？

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羅馬人的公共廁所十分開放，有部份是男女共用，一排排馬桶建在牆邊，馬桶與馬桶之間並沒有任何遮掩。馬桶下面是羅馬人引以為傲的的下水道，一路連著河流。然而，羅馬人排出來的尿液，並不會就這樣讓它白白排到河裡去。原因是在羅馬人眼中，尿液在當時可是一種極有用的寶物！

以繪畫重現位於英國哈德良長城（Hadrian’s Wall）豪塞斯特茲羅馬要塞（Housesteads Roman Fort）附近的古羅馬公共廁所。（即食歷史提供）

你或許無法相信，他們還會用尿液漱口清潔口腔！慢著，尿液不是很骯髒嗎？其實，羅馬人發現無論是人類還是動物尿液裡，含有具漂白和消毒功能的物質，更有防腐功效，可用作洗衣用途。如果與浮石粉（Pummis）混在一起，便成為了羅馬人的牙膏。不過，羅馬人不像現代人般天天早晚刷牙，原因是牙膏在當時並不如今天普遍。而事實上，這種以浮石粉和尿液作為原材料製造的牙膏，直至十八世紀人們還在使用。

在整個羅馬帝國裡，最「優質」且最昂貴的尿液產自西班牙行省（Hispania），因此也是牙膏製作中所使用的最上乘尿液（是否那裡的人和動物太上火了？）。其實，羅馬人想法沒錯，由於尿液裡含有亞摩尼亞（氨，Ammonia），而今天不少家用清潔劑仍含有這種物質。除了用來製作牙膏和清潔劑外，尿液也是羅馬帝國紡織業一種重要原料。紡織品是帝國最重要的貿易品之一，因此尿液需求很高。

就是因為高需求，尿液後來成為羅馬帝國政府其中一項重要收入來源。羅馬帝國皇帝維斯帕先（Vespasian）便曾經徵收「尿液稅」（Vectigal Urinae），把在公共廁所收集的尿液賣給商人。羅馬史學家蘇埃托尼烏斯（Suetonius）曾記載了一個小故事，是維斯帕先跟他兒子提圖斯（Titus）的一段對話。提圖斯覺得尿液稅這東西太嘔心，於是維斯帕先就從袋中拿了一個金幣出來。

維斯帕先說：「你覺得這個金幣有發出令你厭惡的臭味嗎？」 提圖斯接著回答：「不覺啊！」 維斯帕先然後說：「可這個金幣正正就是來自尿液。」

維斯帕先皇帝憑著發明這項創意稅收而「流芳百世」，今天在法語（Vespasiennes）、義大利語（Vespasiani）和羅馬尼亞語（Vespasiene）中意為「小便處」的詞語，便是衍生自他的名字！

本文經授權轉載自即食歷史 你或許無法相信，古羅馬人會用尿液漱口和刷牙！

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