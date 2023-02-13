即食歷史》【神秘的符號】邪惡的納粹符號「卐」，原來在數千年前是個神聖符號？

「卐」符號事實上早已有數千年歷史，希特勒也並非第一個使用這個符號的人！本來，「卐」符號是個具有力量、意思十分正面的符號而且在地球上不同地方都能找到它的蹤影。並非之後希特勒所演譯下的極惡代號和化身。

以色列一座拜占庭帝國時代教堂中的「卍」符號馬賽克。（維基共享）

大家有沒有見過「卐」或「卍」這兩個符號？如果有見過，會立即聯想起什麼呢？相信只要對近代史稍有認識的朋友，可能第一眼就會聯想起上世紀一個遺臭萬年的人物－阿道夫．希特勒（Adolf Hitler）。希特勒是納粹德國（Nazi Germany）獨裁者，他使用了「卐」符號作為納粹德國國徽。在他帶領下，納粹德國屠殺了數百萬無辜平民，並發動了史上最慘烈的第二次世界大戰。因為他，「卐」符號在世人眼中，變成了極惡的代號和化身。直至現在，在歐洲仍有不少地方禁止以「卐」符號製作任何產品，避免讓人聯想起納粹主義思想。

然而，希特勒並非第一個使用這個符號的人，「卐」符號事實上早已有數千年歷史。本來，這是個具有力量、意思十分正面的符號，而且在地球上不同地方都能找到它的蹤影。

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「卐」曾出現在不同文明和宗教文化當中。（維基共享）

那麼，「卐」怎麼讀呢？其實，在不同文明眾多語言裡，「卐」讀法也不同。例如，在華語中，讀作「萬」；在日語中，讀作「まんじ」（Manji）；在英語中，讀作「Fylfot」；在德語中，讀作「Hakenkreuz」；在希臘語中，讀作「Tetraskelion」或「Tetragammadion」。而該符號經常出現的梵語裡，它則被稱為「Swastika」，是梵文轉寫成拉丁字母後的寫法。

在印度教和佛教中，「卐」是極為常見和重要的符號。信奉這該兩個宗教為主的國家如印度和東南亞諸國等，你不難看見這個符號經常出現在日常生活中。「卐」的出現十分平常，諸如公交車、計程車甚至普通書封上都可發現其蹤影。

不僅僅是東方，西方的古希臘羅馬，這個符號也不缺席。位於土耳其、已有四千年歷史的特洛伊（Troy）遺址，考古學家在該址殘骸中找到「卐」的存在。或許令你更意想不到的是，「卐」甚至曾被早期基督徒使用。中世紀存在至今的條頓騎士團（Teutonic Knights），也曾使用「卐」作為他們的標記。

古希臘時代文物上刻有「卍」符號。

那麼，為什麼在眾多不相關的文明裡，「卐」會如此巧合地被廣泛使用呢？究竟這個符號有著什麼重要意義，而希特勒又為什麼要使用它作為國徽？

首先，讓我們理解「卐」的意思。根據對梵文的理解，「卐」包含「存在」、「幸福」、「美好」和「吉祥」的意思。一九七九年，專注研究「卐」歷史的印度學者普拉巴特．拉揚．薩爾卡爾（Prabhat Ranjan Sarkar）就曾提出，「卐」表面意思可以依據「Swastika」一字分拆解成：

sw：美好；

asti：存在、存有；

ik：有著「已存在的東西，要繼續存在」的意思；

a：代表詞語中的陰性。

也就是說，把字合併後，「卐」便指「美好的東西不可被摧毀，必須繼續存在下去。」薩爾卡爾根據這種解拆，進一步提出「卐」的深層意思：「永恆勝利」。因此我們相信，希特勒所以用這個符號作為國徽，其中一個可能性就是因為他取了「卐」背後暗藏「永恆勝利」的意思。

有些教堂中也會發現「卐」蹤影。

薩爾卡爾也指出，「卐」有兩種寫法，代表著兩種相反意思。第一種是「卐」（右旋），就是剛剛談及的寫法和意義。不過，如果把這個符號反寫成「卍」（左旋）的話，意義也會完全相反。例如，在印度教中，「卐」代表印度教三相神之一、象徵太陽的毗濕奴（Vishnu）；「卍」則代表同是印度教三相神之一、象徵毀滅的濕婆妻子時母（Kali）。

其實，一個符號同時存在兩種完全相反意思的情況，在古代十分普遍，另外一個例子便是非常常見的五芒星。如果五芒星的單尖角朝上，有正面之意，但若朝下，則代表負面之意。

有趣的是，考古學家最早發現「卐」符號，卻非在梵文或印度教典籍裡，反是在一個令人意想不到的地方－歐洲。考古學家在烏克蘭一條稱為梅津（Mezine, Ukraine）的小村落裡，無意間發現了一尊象牙雕像，上面刻著「卐」符號，而這尊雕像已有超過一萬二千年歷史！其實，在不少古代文化和文明，都不難發現「卐」的蹤跡，以下就略略的介紹一下。

在烏克蘭發崛出來的古代文物，上面有「卍」符號雕刻。

● 溫查文化（Vinca Culture）：在距今八千年前，新石器時代溫查文化曾活躍於今天南歐塞爾維亞、克羅地亞、波黑聯邦等地區，考古學家在其遺跡中發現他們曾使用「卐」符號。

● 北美洲：北美原住民納瓦荷人（Navajos）視「卐」為神聖符號。

● 古希臘：古希臘哲學家和數學家畢達哥拉斯（Pythagoras）認為，「卐」是連接天堂與地上的媒介。「卐」左邊指向地球，右邊指向天堂。

● 腓尼基人：腓尼基人認為「卐」代表太陽，也是女祭司會使用的神聖符號。至於世界上不同宗教和神話，「卐」也巧合地出現過。

在一尊木製佛像心口位置刻著「卍」。

● 佛教：「卐」代表「吉祥」、「繁榮」、「富足」和「永恆」。在很多佛祖雕像中，「卐」會被刻在該像雙腳和心臟位置，像徵「佛心」之意。

● 基督教：「卐」曾被一些基督徒引用，在世界各地教堂中偶爾會發現其蹤跡。例如，屬於古羅馬時代基督徒的地下墓穴中，「卐」旁邊經常會有一組拉丁文伴隨－「ZOTIKO ZOTIKO」，意思就是「生命中的生命」。位於埃塞俄比亞拉利貝拉（Lalibela, Ethiopia）發掘出來的一些神秘石造教堂窗門，也能找到「卐」符號。

● 北歐神話：傳說奧丁會利用「卐」模樣的旋轉盤穿梭和俯瞰九界。

在一座屬於東羅馬帝國時代的教堂中，也可發現「卍」刻在馬賽克上。

從以上可見，「卐」在世界不同地方、文化、文明和時代，都廣泛被使用，而且蘊含意思十分相近。背後原因是什麼？可惜到目前為止，歷史學家和考古學家對這種離奇的巧合，仍未能給出一個確實解釋。諷刺的是，因為近代史上納粹德國和希特勒的暴行，使「卐」為世人所認識。但是，這卻使這個符號在過去數千年來本來代表神聖意思，變成被世人聯想成仇恨和邪惡。

埃塞俄比亞拉利貝拉一些神秘石造教堂窗門，也可發現「卍」符號。

本文經授權轉載自即食歷史 【神秘的符號】邪惡的納粹符號「卐」，原來在數千年前是個神聖符號？

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