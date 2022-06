即食歷史》羅馬人眼中最殘酷的刑罰，既不是死刑，也不是什麼酷刑，而是「紀錄抹殺刑」

雖然紀錄抹殺刑不是羅馬人的發明,也不是最後執行這種刑罰的人,但發揚光大的卻是羅馬人,早在羅馬共和時期便已存在。紀錄抹殺刑不像普通刑罰,甚至也不像死刑。一般來說,刑罰是用來懲罰犯法犯罪的人,但紀錄抹殺刑卻是一種政治鬥爭工具,勝者對敗者的徹底消滅。

刻有塞維魯皇帝一家的圓形浮雕,次子蓋塔被大兒子卡拉卡拉削掉了!(https://www.flickr.com/photos/carolemage/13543792233/)





古羅馬人非常重視自己名譽,名譽對他們來說可能比生命更重要。因為名譽那麼重要,很多有權勢的人為了名譽會出錢出力為羅馬公民建設公共設施和修築道路橋樑等。羅馬帝國一切公職是無償的,但羅馬人卻非常樂意擔任這些公職,全因這些公職都是身份象徵,與個人榮譽掛勾。

也正因如此,在古羅馬時代,被羅馬人視為最殘酷的刑罰並非是死刑或是什麼酷刑,而是一種叫做「紀錄抹殺」(Damnatio Memoriae)的刑罰。所謂「紀錄抹殺」,就是把受刑者一切留在社會上的痕跡通通抹殺掉,讓其在歷史和眾人記憶上消失。如果被執行此刑的人是個官員甚至是皇帝,那麼他之前以己之名所訂立的法律也有可能被取消。此舉對非常重視名譽的羅馬人來說是極端恥辱,就算是皇帝也未必可以倖免。

早在古美索不達米亞、古埃及和古希臘,便已經出現類似刑罰。例如古埃及法老哈特謝普蘇特(Hatsphepsut)和阿肯那頓(Akhenaten)便在死後被人摧毀了一切有關他們的記錄。這兩位法老所以被執行了紀錄抹殺,全是政治原因。例如哈特謝普蘇特是位女性,她趁繼子圖特摩斯三世(Thutmose III)還年幼時,架空了他的權力而自己當起法老來。在她死後,懷恨在心的圖特摩斯三世為了洩憤,便把一切刻有哈特謝普蘇特名字或圖騰的碑文、壁畫等等都破壞掉。

至於法老阿肯那頓,則是因為他離經叛道。他實行了許多受爭議的改革,推倒了很多古埃及傳統和儀式,而最著名的便是摒棄以阿蒙(Amun)為首的古埃及傳統諸神,認為世上只有一位真神-太陽神阿頓(Aten)。他的太陽神教正是世上第一個一神宗教。他所興建的新首都阿瑪納(Amarna),壁畫風格和形態均與其他古埃及傳統截然不同。阿肯那頓的改革極為急進,而且勞民傷財,更撼動了埃及傳統的祭司勢力,最終爆發了大規模叛亂。他死後,因為他留下的記錄對當時的傳統勢力來說實在太危險了,很自然便被消毀了。

阿肯那頓。(維基共享)

說回羅馬。雖然紀錄抹殺刑不是羅馬人的發明,也不是最後執行這種刑罰的人,但發揚光大的卻是羅馬人,早在羅馬共和時期便已存在。紀錄抹殺刑不像普通刑罰,甚至也不像死刑。一般來說,刑罰是用來懲罰犯法犯罪的人,但紀錄抹殺刑卻是一種政治鬥爭工具,勝者對敗者的徹底消滅。很多時候,執行紀錄抹殺刑的人太多對被抹殺者心存不滿或敵意,而要合法執行紀錄抹殺刑,必先要得到元老院同意。那就是說,紀錄抹殺刑最初是元老院為了消滅政敵而採用的把戲。這種刑罰不受限於被處刑者是否已經離世,甚至很多時候被執行這種極刑的人大多都已撒手人寰,是一種具有追溯意義的刑罰。那也是為什麼對於羅馬人來說,紀錄抹殺刑是比死刑更殘酷、更屈辱的極刑。

被執行紀錄抹殺、最著名的便是一世紀時期提庇留皇帝(Tiberius)在位期間擔任他的近衛軍團長的塞揚努斯(Sejanus)。他伴隨在皇帝身邊達十五年之久,在這段期間積累的權力甚至比皇帝本人還大。後來提庇留晚年退休遠離治政,塞揚努斯便成為實際統治者。正當每個羅馬人都以為塞揚努斯會成為提庇留的繼任人之際,塞揚努斯卻突然被捕及處死,提庇留還對其施加「紀錄抹殺刑」,將一切塞揚努斯在生時留下的痕跡都破壞、燒毀和清除掉。可以想像,提庇留是為了掃除後來登基的羅馬帝國皇帝卡利古拉(Caligula)的最大障礙。諷刺的是,卡利古拉的殘暴最終也導致他自己也被施加了紀錄抹殺刑。

本來刻有塞揚努斯名字的錢幣,後來被削掉了。(維基共享)

前文提到,就連羅馬帝國皇帝都會被施加紀錄抹殺刑,歷史上有不少皇帝被這樣處刑過,其中一位便是一世紀晚期弗拉維王朝(Flavian Dynasty)最後一位皇帝圖密善(Domitian)。圖密善在位期間施政尚算清明有道,深受人民和軍隊支持,卻因為經常迫害元老院議員而長期與元老院對立。後來圖密善被刺殺,元老院即下令對其採取「紀錄抹殺刑」,將他的雕像破壞、燒毀所有關於他的文件、抹除有他樣貌的錢幣等等。

三世紀初的卡拉卡拉皇帝(Caracalla)也幹過類似的事。他有個兄弟叫蓋塔(Geta),父親塞維魯皇帝(Severus)逝世後,把帝位同時傳了給兩個兒子卡拉卡拉和蓋塔,讓他們成為共治皇帝。弟弟蓋塔是個個性溫厚的人,哥哥卡拉卡拉卻是個心狠手辣的人。卡拉卡拉不想讓這個沒有什麼統治才能的人跟自己分享權力,於是就在登基剛一年後,便以企圖暗殺自己的罪名,在母親面前親手殺死了弟弟蓋塔。早已沒什麼話語權的元老院也沒對卡拉卡拉的行為有什麼動作,反而很快便承認了他為帝國唯一的皇帝。這還不夠,卡拉卡拉還對蓋塔執行了紀錄抹殺刑,因此蓋塔在很多他們一家的畫作或雕塑裡都被移除了,有些更換上了卡拉卡拉本人。

阿根塔利凱旋門,可以見到塞維魯皇帝和尤利亞皇后的雕塑,右邊空白位置相信是蓋塔,但後來被卡拉卡拉削掉了。

直至君士坦丁一世(Constantine I)時期前,便有二十多名羅馬帝國皇帝被執行了紀錄抹殺。

不過,羅馬人執行紀錄抹殺刑,真的能如他們所願把被處刑者從歷史和人們記憶中消除嗎?當然不會!如果紀錄抹殺刑真的那麼有效,那我們根本無法得知誰人曾被執行過紀錄抹殺刑吧?事實上,很多時候紀錄抹殺刑是很難被執行得很徹底的,尤其那些有多尊雕像、名字經常出現在不同記錄的重要官員或皇帝。即便那些被破壞的雕塑,也未必完全無法辨認出主人翁,加上這些人物也確實真實存在過,記憶早已存在不少人腦海中,他們或許會為被處刑者製造新的記錄。

卡利古拉雕像。(https://www.getty.edu/art/collection/object/103SXA)

雖然刑罰目的是要讓受刑者名譽掃地,及讓他在人們的記憶中消失,但其實後世透過考古學,以及研讀當時的歷史學家所編纂的史書,仍能知道這些企圖被抹殺的歷史人物的故事和影響。

羅馬帝國滅亡後,紀錄抹殺刑卻沒有隨之消失,反而在中世紀被羅馬教廷繼承下來。不過,這個時期因為是由教廷執行,因此執行原因除了有政治意味外,還有宗教意味呢。

被磨掉了臉部的卡利古拉雕像,但明顯還能認出是卡利古拉。(https://artgallery.yale.edu/collections/objects/7260)

圖片來源:

A Bust of Amenhotep IV/Akhenaten in the Luxor Museum, Egypt.: Wikimedia Commons

Tiberius. As. Bilbilis mint. L. Aelius Sejanus, praetorian consul. Struck AD 31.: Wikimedia Commons

Portrait Head of Caligula: The J. Paul Getty Museum, Los Angeles

Portrait of Caligula, A.D. 12–41, (Ruled A.D. 37–41): The Yale University Art Gallery

Tondo showing the Severan dynasty: Carole Raddato

