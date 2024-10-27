沈榮欽國際視野》【全球火藥庫：南海 II】

◎沈榮欽

除了台灣、菲律賓、越南之外，馬來西亞也在南海與中國有領海爭議。有趣的是，馬來西亞與中國一直對此保持低調，爭議是菲律賓媒體報出來的。

各國專屬經濟海域的範圍，以及中國在國際法庭敗訴卻依舊宣稱的非法海域，由此可以看出衝突的地點與範圍。（取自貼文）

馬來西亞砂拉越外的 Luconia Shoals 蘊含豐富的石油與天然氣，因此馬來西亞一直在附近探勘，希望能夠從中開採石油與天然氣。本來沒有人覺得這是個問題，不料菲律賓媒體日前爆料：今年二月，中國向馬來西亞正式抗議，認為該海域屬於中國，要求馬來西亞立刻停止探勘。

請繼續往下閱讀...

安華當時正在俄羅斯訪問，沒有直接回應，只說馬來西亞從來不想製造爭端，中國是個偉大的朋友，但是馬來西亞不會停止在自己海域的探勘活動。

馬來西亞政府隨後表示要調查洩密，等於證實了菲律賓媒體的說法。

中國自 2009 年以來一直是馬來西亞的最大貿易夥伴，李強剛剛訪問馬來西亞紀念建交50週年，馬來西亞希望透過外交途徑解決歧異，而不是大張旗鼓向外宣示。

不過現在馬來西亞正在推動於砂拉越建立海軍基地，以便將海軍更快地向馬來西亞的南海專屬經濟海域（EEZ）派遣船隻，可能為引起中國的疑慮。

沙巴和砂拉越擁有數千公里的海岸線，缺乏海軍基地將導致危機時的交通和反應時間遲緩，使馬來西亞面臨外部威脅時無法及時回應，砂拉越的海軍基地可以大幅降低這種風險。

根據《聯合國海洋法公約》，一國保留在其專屬經濟海域勘探和開發自然資源的專屬權，專屬經濟海域的定義為緊鄰近海200海浬（370公里）的水域。附圖是各國專屬經濟海域的範圍，以及中國在國際法庭敗訴卻依舊宣稱的非法海域，由此可以看出衝突的地點與範圍。

中國抗議馬來西亞在 Luconia Shoals 的活動，並經常以中國海警船隻騷擾馬來西亞鑽井平台和勘探船。

不過因為馬來西亞海軍和海警在專屬經濟區的裝備不足且落後，大幅限制馬來西亞維護鑽井平台和勘探船的能力。

總部位於華盛頓的亞洲海事透明度倡議組織（AMTI）10月1日發布的一份報告顯示，今年中國海警船隻幾乎是半駐紮在南海各地。

例如從 1 月 1 日到 9 月 27 日，AMTI 發現，幾乎每天都有至少一艘中國海警船出現在 Luconia Shoals ，並在那裡停留長達六週，然後由另一艘船接替。

馬來西亞強調，新海軍基地不會用來與中國對抗，而是希望更好地回應馬來西亞本地的需求。不過未來很難預料。

馬來西亞雖然極力避免讓中國不快，但事實上並沒有減少探勘，今年以來已經在砂拉越海域鑽新增了 15 口探油井。

AMTI 報告稱，中國在盧科尼亞淺灘的持續部署了數十艘海岸警衛隊和數百艘民兵船隻，以對抗菲律賓在那裡的活動，在數量上保持優勢。而馬來西亞則希望保持低調，私下以外交方式和中國談判。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書【全球火藥庫：南海 II】

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法