沈榮欽國際視野》【全球火藥庫：南海I】

很多人不知道，南海除了中國建造人工島之外，建造第二多人工島面積的國家就是越南，中國對此默不做聲。越南多數人民對中國十分反感，南方尤然

◎沈榮欽

南海經常被視為比台海更容易爆發戰爭的區域，尤其是中國對菲律賓的霸凌。9月29日中國與越南在南海發生衝突，讓南海的形勢更複雜一些。我補充一些台灣媒體沒提到的細節。

月29日中國與越南在南海發生衝突，讓南海的形勢更複雜一些。（取自貼文）

9月29日越南的 10 名漁民捕魚時，突然遭到中國海警船逼近。越南漁船見中國船隻來者不善，就轉頭加速離開，不料中國仗著船隻眾多，除了後有追兵，另有兩艘船從旁攔截，最後仗著噸位與數量圍堵越南漁船。

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據越南漁民表示，中國約 40 人手持鐵棒，登船後便不分青紅皂白一陣亂打，3 位越南漁民手腳被打斷，其餘人也受到不同程度的傷害。最後中國海警命令 7 名越南漁民跪下，沒收漁具與 4 噸的漁獲（價值1 - 2萬美元）後離去，越南漁船立刻往海岸駛去，途中遇到越南海警船隻，靠岸後將人送醫。

越南媒體揭露此事，一開始以「外國船隻」含糊帶過，直到事發三天後，越南外交部於 2 日晚間公開發表聲明，對整起事件表達不滿及堅決反對中方的粗暴行為。

越南外交部發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，中國執法力量的行為嚴重侵犯越南對西沙群島的主權，違反國際法和 1982 年《聯合國海洋法公約》（UNCLOS），違背越中兩國高層更好管控海上爭端的共識。

這是繼 2023 年 8 月，越南漁民受到中國船隻以水砲攻擊後，中越再一次在南海爆發衝突。

以下是台灣媒體沒說明的後續與細節。

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