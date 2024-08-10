自由開講》只是一廂情願？中越「命運共同體」的政治修辭！

◎符璐綬

中共總書記習近平於 8 月 3 日電賀蘇林接任越共總書記，並重申「中越命運共同體」建設。然而，回顧過去越南政府的表態和新任總書記蘇林的政治理念，中共的期待恐怕將落空。

越南的「未來共享共同體」：去中國化的政治表態

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習近平在賀電中特別提及去年 12 月訪越時，雙方共同宣布構建「中越命運共同體」的共識。然而，當時越南官方的說法卻是「未來共享共同體」。越通社的越文版和英文版報導也都採用了「未來共享共同體」的說法，而非中方所稱的「命運共同體」。越南外交部更進一步解釋，「未來共享共同體」的內涵已在相關聯合聲明中提及，與中共所說的「命運共同體」有所區別。

顯然，越南在阮富仲時期就已明確拒絕中共提出的「命運共同體」概念。越南政府刻意採用不同的說法，突顯其外交自主性，避免過度向中共靠攏。

蘇林的政治理念：延續阮富仲路線，強調外交自主

新任越共總書記蘇林在題為《下決心建設堅強的黨，富強、民主、公正和文明的越南國家》的文章中，闡述了他的政治理念。他強調「大國競爭日趨激烈」，越南要「維護國家發展的和平穩定環境」，並「堅定不移地維護祖國領土、海洋島嶼、空域的獨立、主權、統一和領土完整」。 他主張「堅定落實獨立、自主、多邊化、多樣化」的外交路線，做「國際社會的可靠夥伴」。

新任越共總書記蘇林在題為《下決心建設堅強的黨，富強、民主、公正和文明的越南國家》的文章中，闡述了他的政治理念。（法新社）

蘇林的表述顯示，他將延續阮富仲時期的外交路線，堅持獨立自主，積極融入國際社會。這意味著越南將繼續與包括美國、日本、法國在内的其他大國發展關係，而非單方面依賴中共。

中越關係的挑戰：領土爭議和外交分歧

中越之間存在著難以迴避的領土爭議。 2022 年阮富仲訪華時，曾與習近平談及邊境和領土問題，但中共官媒卻對此避而不談。關於南海爭議，阮富仲提議雙方遵守國際法，以和平方式解決爭端，但從報導中看不到中共有任何積極回應。

可以預見，中越海上邊界問題在蘇林時期也不會出現重大轉變。越南在領土主權問題上不會輕易讓步，這將持續為兩國關係帶來挑戰。



中共的一廂情願

綜觀蘇林的政治理念和中越關係的現狀，可以推斷越南在未來不會輕易接受「命運共同體」的概念。越南將持續推行獨立自主的外交政策，積極與國際社會建立多元夥伴關係，以維護自身利益。中共單方面宣稱「中越命運共同體」，恐怕只是一廂情願的政治修辭，難以掩蓋兩國間根深蒂固的矛盾與分歧。

（作者為學生）

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