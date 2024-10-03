自由開講》東港迎王為例：台灣民俗信仰其實「反中國」

◎張經偉

台灣幾乎每個圈子都會被統戰喊話，針對民俗界的喊話便是「這些神佛是中國來的」。然而，即使主辦單位無此心意，2024東港迎王在在呈現：台灣民俗信仰不但十足台灣，甚至稱之為「反中國」都不為過。

本屆迎王的一大亮點是「烏魚子（東港在地名產）片片拼成的巨龍」。圖為大總理府前的烏魚子龍麟。（記者陳彥廷攝）

本屆迎王的一大亮點是「烏魚子（東港在地名產）片片拼成的巨龍」。在古代中國，龍圖騰是帝王家的專利，即使是親佞皇帝的晚明權宦，頂多也就是被賜予蟒袍，何況尋常百姓？

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民間這般高調地「龍飛鳳舞」，簡直是造反！「龍鳳」之外，「天地」亦然：理論上祭祀天地是天子職責，百姓只該祭祀自家的祖，所以明清皇帝對天自稱「總理山河臣」。

台灣眾多平民擅自祭祀天上聖母（媽祖）這種「天」字輩的對象，簡直是在侵奪「總理」之位！韓愈、歐陽修那種「衛道人士」要是來台任官，肯定竭力取締這滿地的「淫祠」。

簡言之，宗教活動能在台灣如此蓬勃，正是因為「在台灣」：一座朝廷鞭長莫及的島。「朝廷」愈膨脹，宗教反而愈沒活力。民俗信仰場合，很常聽聞「眾神護台灣」，但「眾神護中國」似乎只在義和團之亂期間一一派大臣如許景澄，還力諫慈禧太后鎮壓拳民，「民間宗教」存在即是反朝廷，即使他們喊著支持朝廷。

假如台灣真為中共所統，如今東港迎王的龍與鳳，說不定會「辱華」！

其實，人文如宗教活動，本就是軟性的，地緣政治中的主要課題，終究是軍武、科技、經濟等等硬實力。眼下日本與中國亦關係緊張，然而日本國內的徐福史跡如神社、古墳、碑文等等，至少有三十二座（多為遣隋使、遣唐使帶回的徐福東渡傳說），近期落幕的日本首相選戰，豈有圍繞徐福祭祀的爭論？中國沒對日本喊話「你們都是徐福的後代」，為何吾人又要把「你拜的祖先、神明…都是中國來的」當成一回事？

（作者為清大歷史碩士、中學歷史教師）

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