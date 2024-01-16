自由廣場》﹙鏗鏘集﹚從民主化到台灣化

◎ 王景弘

不理中國恐嚇與滲透，台灣人民選擇民進黨的賴清德與蕭美琴為下任總統、副總統，這場選舉凸顯民主制度可貴，台灣人民可敬。透過民主化，台灣已走到台灣化，在與中國不同的軌道上運行。

習近平費錢費力干預無效，藍白以敗選落幕，也許很沒面子，但如果他自信獨裁體制優越，可以完成他的「中國夢」，他應該自己檢討，要「以德服人」，與台灣及民主國家進行和平競賽。

請繼續往下閱讀...

習近平學到毛澤東獨裁，但毛有自知之明，不敢搞「霸權」。習近平想稱霸，到處製造麻煩，受到制裁，國內經濟陷入危機，反暴露體制的崩敗。

國民黨敗退台灣，靠戒嚴和反共掌權，這次大選竟露出北京傀儡的真面目，刻意打破「外省人」當正，「本省人」當副的前例，推出「台灣人」侯友宜選總統，讓他搖旗吶喊國共的論調，以為這就是「台灣化」。

不錯，國民黨用人向台灣化走一步。台灣化走了半世紀，總統直選近三十年，這是第一次總統候選人都是「本省籍」；國民黨所稱的「外省人」退到副總統候選人，但這只是台灣化的表面意涵。

最早提出「台灣化」概念的美國外交官歐茲邦( David L. Osborn) ，定義「台灣化」不只是政治領袖台灣化，而且是台灣走上與中國「不同的軌道」，也就是俗話「分道揚鑣」，外交詞令是「獨立」的代用詞。

國民黨只在「用人」向台灣化前進一步，不涉及國家定位。侯友宜承命吶喊「一個中國，反台獨」，以「戰爭與和平」恐嚇，前字號的還替他喊「必須信任習近平」。這不是台灣化，只是拿台灣人當傀儡搞赤化、中國化。

五十年演變，証明歐茲邦預言正確，民主化讓二千三百萬人民選擇台灣化，軌跡與中國不同，這樣和平的演進，讓台灣與世界接軌。

（作者為資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法