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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚向媽祖致意 向信徒請益

2024/04/07 05:30

又到了「三月痟媽祖」的時節，本文開頭擬先幫媽祖正名，媽祖本名不是林默娘，而是林默，「娘」是尊稱，即今稱女士。

「三月痟媽祖」這句台灣俗諺中的「痟」，台語原意是「瘋」的意思，但此處意指「專注、沈迷、熱衷於某事」。

有一次我請教昭慧法師「您去過媽祖廟嗎？」昭慧法師答「當然去過啊！」我再問「您進媽祖廟有拜媽祖嗎？」昭慧法師笑著說「我是佛教徒，我怎麼會拜媽祖？我只向媽祖鞠躬致意，但沒有拜。」

本文也要學昭慧法師，先向林默女士致意。接著，我想藉此時令，向正在「痟媽祖」的信徒們請益。

農曆三月廿三日是媽祖生日，魯鈍不敏的我，常有個疑問，媽祖既是神明，神明怎麼還有生日？媽祖的父母是人吧？神明怎麼是由人生出？會生出神明的人，不是更神了嗎？（從未聽過基督徒有在談耶和華的生日，只有像羅素才會質問上帝的「第一因」）

人云亦云「人不能沒有宗教信仰」，若然，請問媽祖信徒，林默女士在世時，她信什麼宗教？她若無宗教信仰，為何她死後卻成為宗教信仰的對象？

有人說，媽祖在世時是一位巫師，能通靈，死後得道升天，成為海神，能救世濟民，特別能守護航行。此說言之成理，合乎心理學的Rationalization，信者請便！林默娘無意見。

媽祖被認定為海洋守護神後，許多航行者（包括海盜）都安奉媽祖神像於船上。施琅替滿清帝國打台灣時，也安奉媽祖，最後完成併吞台灣之舉。施琅為感謝媽祖，特奏請康熙皇帝將原稱「天妃」的媽祖升格為「天后」。神明媽祖竟然由身為人的皇帝敕封，到底媽祖大，還是皇帝大？再者，媽祖既然幫康熙皇帝「統一」台灣，確定她會幫我們守護海洋台灣嗎？

常聽信徒說，某某宮的媽祖很靈，某某宮不靈，怪矣哉！大甲媽、北港媽、新港媽、白沙屯媽…，不是同一個林默娘嗎？怎麼林默娘到某地就靈，到另外某地就不靈？

再請問，媽祖有說必須燒香、燒紙錢，才能得到庇佑嗎？天上有這種要求人們浪費資源、破壞環境、污然空氣、危害國民健康的神明嗎？

有信徒說，信仰是不求回報的，是嗎？那麼，眾信徒舉香燒紙錢，口中喃喃禱念，是在唸啥？（信仰慈悲人道、自由人權、民主法治的人，才真不求回報，不像那個拜觀公媽祖的郭董會懷疑「民主不能當飯吃」！）

日前，20萬人跟隨媽祖進香，結果大地震卻隨後而來，林默娘也莫奈何！並非她對信徒的祈禱「已讀不回」。

容我直言，根據霍金（S.W.Hawking）的理論，信徒如何跪拜媽祖，政客神棍如何利用媽祖，林默娘完全不知道。所以信徒必須了解，如果你的祈求沒有應驗，請勿怪媽祖；至於你如何被政客神棍利用，你自己要搞清楚！

倒是聖嚴法師在921地震時一句安慰的話，又在我耳邊響起：「受難的人都是菩薩；救難的人都是大菩薩！」

（作者李筱峰是台北教育大學名譽教授）

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