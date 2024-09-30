自由開講》從體育活動看服裝美學

◎林建宇

9月底接連兩週都有中華職棒的大事，先是兄弟象的周思齊退役，隔週接著統一獅的潘威倫退役。

周是中職第九位達成「千安百轟百盜」的選手，更為人道的是他走過假球風波卻出淤泥而不染；潘有著149勝的中職最多勝投紀錄，更有著無數國際戰的輝煌成就！兩位選手在台灣職棒史上都有不可磨滅的重要地位，接連退休象徵各自球隊的一個時代結束；兄弟找來五月天在大巨蛋演出、統一找來歷屆中華隊總教練給予祝福，都希望辦得風風光光、圓圓滿滿，讓選手及球迷皆大歡喜。

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但在周思齊選手的引退賽上卻有著一個未盡完美的瑕疵，那就是當一代象陳義信、李居明及三代象陳冠任作為特別嘉賓出場時，所穿著的服裝竟然是條紋polo衫跟素面T袖。現場四萬球迷、鎂光燈無數，事後報章雜誌、電子媒體一再重播，但當事人、球團及公關公司竟沒人注意到「服裝禮儀」？

周思齊生涯最終戰賽後引退儀式，一代象陳義信、李居明、二代象陳瑞昌、彭政閔、三代象陳冠任獻上祝福。（資料照）

多年來看國外各大體育賽事頒獎典禮及選手領獎時，選手、頒獎者或特別嘉賓無不盛裝出席，有些人會用特殊的圖騰或視頻表達自己的出身及文化背景，有些人用最基本保守的方式也會穿上西裝或襯衫，周思齊選手的退役之夜應該更值得與會人員慎重以對啊！反觀隔週的潘威倫退役，大家都穿上了潘威倫背號18號的球衣一起上台同歡，雖然簡單但卻有意義得多啊！

每次的公眾活動都是社會教育的機會，希望職棒選手、球團媒體都一起盡力，讓臺灣的服裝及生活美學變得更好吧！

（作者為公務員）

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