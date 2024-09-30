自由廣場》我們都是18號：榮耀棒球的感動

◎ 郭川珍

日前中職中信兄弟隊周思齊在台北大巨蛋舉辦引退儀式，有五月天到場演唱，別開生面的引退式，不只很音樂，更引起莫大迴響。

前天統一獅隊為背號十八號的投手潘威倫舉行引退賽，吸引廣大球迷到場觀賽及加油。對於一個投身職棒廿二年的投手來說，數萬球迷到場本是意料中事。但看到現場球迷不分男女老幼、攜家帶眷拿著嘟嘟引退商品進場，穿著十八號的紀念球衣時，雖是一般球迷的追星舉止，但看他們熱切地表情，既興奮、期待又害怕的心理，有著同樣的話題與目標，這些來自各地的球迷，瞬間同為一國、同為家人，雖然瘋狂，還是很感動，感動台灣棒球的熱情與活力。

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看到對手台鋼球隊的球衣全都是十八號時，那是震撼！震撼台灣職棒的水平，台鋼的十八號，還未比賽就讓比賽超越輸贏。

這是台鋼的智慧與格局，儘管是新興球團，值得按讚。這場比賽，不論輸贏，就已經創造歷史，成為典範。

中職同意客隊球員穿上主場引退球員的背號上場比賽，也值得鼓勵，不拘泥於規定、勇於突破，做出大膽創新的決定，成就難得的場面與紀錄，讓台灣棒球史上有了新的里程。

沉默投手潘威倫的引退感言可圈可點，獲如雷掌聲，他把曾有的榮耀賦歸眾人，表現出一個資深投手的大度與期待；更難能可貴的是，他希望職棒當中的不好或不足都隨他而退，期許未來的台灣棒球精益求精，團結向上、常常創下佳績的十八號精神。

是的，把榮耀的十八號留在棒球，把曾挫折、不足的帶走。看著十八號潘威倫走出球場，現場掌聲久久不絕。是的，留在現場的就是未來讓棒球精益求精，團結向上、常常創下佳績的十八號。可以榮耀棒球、振奮人心、耀眼世界十八號！

真的，我不懂棒球，但我深受撼動。因為我也是十八號！

反觀今日的立法院，議題、法案、預算為反對而反對，卡住國家運作，在野黨該好好學習，如果能夠像那日職棒一樣有格調，超越輸贏、政黨利益，以國家及全民福祉優先，那不就是更完美的台灣了嗎？

（作者為教師）

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