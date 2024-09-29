自由開講》俄羅斯極可能再割中國一大塊肉

◎于則章

賴清德總統日前接受電視專訪談及中國侵略台灣的目的，不是為了領土完整性，而是為了成為世界霸權，更以「璦琿條約」為例，質疑中國為何不去向俄羅斯討回領土？此話一出立即引發全球各主要媒體的關注與已大幅報導，而中國則是噤若寒蟬。

賴清德總統日前接受專訪談及中國侵略台灣的目的，不是為了領土完整性，而是為了成為世界霸權。（年代提供）

俄中兩國雖然看似親密但事實上卻互不信任相互提防更想吃掉對方，而俄國總統普丁跟中國國家主席習近平又死抱著過時的歷史領土主權論作為擴張領土的藉口，賴總統提中國應該向俄羅斯索取被俄羅斯侵占的百萬平方公里土地，正好戳中了俄中敏感的神經，才使得俄羅斯外交部痛批「亂吠」。

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然而，俄中兩國的心結卻沒有消失，俄國媒體「新聞世界」書面還因為俄國國內盛傳「中國將接管西伯利亞和遠東」特別專訪中國駐俄大使張漢暉進行提問，儘管張漢暉宣稱中俄相關條約明確規定，中俄「徹底解決了歷史遺留的邊界問題，互不存在領土要求」。

然而中國在去年發布的2023年新版地圖，卻已經悄悄將位於黑龍江與烏蘇里江交會處的黑瞎子島全部納入中國領土中，大吃了俄國領土豆腐。由此可見，中國儘管對俄國好話說盡，甚至透過各種手段支援俄國侵略烏克蘭，但恐怕只是想讓俄國陷入戰爭泥淖以進一步削弱俄國，為中國討回歷史領土創造有利條件！

從普廷5月訪問北京和哈爾濱，雙方發表的聯合聲明中來看，中國似乎正透過一步步地滲透，接管俄國西伯利亞和遠東地區。（美聯社檔案照）

從普廷在今年5月訪問北京和哈爾濱，雙方發表的聯合聲明中提出在俄國遠東地區加強投資合作，開展工業、高科技產業合作生產來看，中國似乎正透過一步步地滲透，接管俄國西伯利亞和遠東地區，最終達成「收回歷史領土」的宿願。

但從過去的歷史來看，俄國在十九世紀朝歐洲與中亞擴張受挫，就把注意力轉向東方從中國割走百萬平方公里土地以「失之東隅收之桑榆」，即令二十世紀初，中國人曾大舉滲透到俄國西伯利亞和遠東地區經商與工作，不過當俄國感受到威脅時，就毫不猶豫地對這些中國人趕盡殺絕。

而今，俄國侵略烏克蘭的「特別軍事行動」持續了二年多不但沒能如願併吞烏克蘭，俄國一千多平方公里的領土還反遭烏軍佔領，當美歐等國都在討論如何結束這一場讓俄國偷雞不成時把米的戰爭之際，中國恐怕皮得繃緊一點，因為俄羅斯極可能會回過頭來再狠狠地割中國一大塊肉！

（作者為公務員）

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