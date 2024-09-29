自由開講》保障居住權需行政創新，社會救助部門應向央行看齊

◎王今暐

本月19日，中央銀行祭出第七波房市選擇性信用管制措施，既展現打擊炒房的決心，也在不採用升息手段的同時，讓已背負房貸的自住族群不會遭受更高的利息負擔。一年多以來，不少投資客利用新青安政策炒房，而抵銷了政府前幾波打炒房的政策效果，如今央行的做法對市場的投機者與投資客釋出明確降溫訊號，也保障自住族群居住權益，值得肯定。

近十幾年來，房價的炒作造成廣大的中產與工薪階級買不起房，買不起房的中產與工薪階級被擠到租屋市場，連帶影響了居住租金水漲船高。如此趨勢下，受苦的是難以獨立成家的青壯年族群，以及愈來愈租不起房的弱勢民眾，面臨一旦遭遇重大變故就無家可歸的困境，承擔風險的社會韌性變得十分脆弱。

請繼續往下閱讀...

2020-2022年的COVID流行疫情，就暴露出台灣社會居住安全的脆弱，如何與公共衛生風險交織成複雜災情。萬華地區的勞動階層民眾與無家者，一度被指為防疫破口。然而，民間社工在實務現場看到的是，前不久還有房子住的人，卻因為失業、收入減少而流落街頭，收入或借款僅能應付基本生活費，難以負擔房租。景氣回升之後，儘管收入增加了，仍有人難以存到第一個月的押金與租金，而回不去有屋可住的狀態。

2017年，中央政府原本有機會制定專法保障無家可歸者居住權，當時聯合國來台審查國家人權報告的國際專家委員會做出了正式的結論性意見，要求台灣應制定無家可歸者人權保障專法。然而，承接此事的衛福部僅在2019年做了一個委託研究案後就沒下文，2022年的兩公約國家人權報告國際審查，衛福部也沒主動報告進度，乃至今日台灣仍落後日本與美國二三十年，缺乏一部專法預防「無家者預備軍」流落街頭。

圖為衛福部。（資料照）

亮眼的防疫成績、口罩國家隊、國產疫苗等等，都顯示出衛福部的公衛部門具有立足國際的行政創新能力；對比之下，老邁的社會救助部門仍不肯積極制定無家者專法或專章，甚至還緊抱著60年前戒嚴時期的老舊法規「虛擬所得」，阻礙底層人民取得政府支持。民間團體期待，衛福部的社會救助部門能一改舊時習氣，多向公衛部門與央行學習行政創新能力，才能保障底層人民的居住權益。

（作者是台灣芒草心慈善協會倡議專員、社會救助法修法聯盟共同發起人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法