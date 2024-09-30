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自由開講》用路人不安全的城市

　
2024/09/30 09:30

◎陳邦安

最近台中頻傳交通事故，讓市民大眾感到心碎。正所謂，冰凍三尺非一日之寒，正是成痾已久台中市交通問題的寫照。根據交通部資料，在今年上半年，台中車禍致死人數就達到28人，居六都之冠。

最近台中頻傳交通事故，讓市民大眾感到心碎。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）最近台中頻傳交通事故，讓市民大眾感到心碎。圖為台中市長盧秀燕。（資料照）

這樣不名譽的冠軍，真是讓台中這城市蒙羞。筆者認為，這可能跟台中近年來正在結構上的轉型有關；首先讀者應當暸解到，小擦撞、煞車不及的追撞車禍雖然常見，但「死亡車禍」往往還要加上車速過快或車輛量級與受害者有一定差異（例如重型貨車與腳踏車駕駛這種量級差異）。而從資料看來，交通事故好發的環中路、崇德路等路段，是過去的市郊，但近年成為建設重劃的區域。

過往，台中市郊的環道，是卡車、重型貨車駕駛所選擇的路徑。因為這類環道周遭多是居住人口不大密集，紅燈、交管也較少，急於勤務的司機，當然會優先考慮。但是，當台中的城市規模隨著都市更新的步伐，逐漸擴大。對主要幹道的使用，就形成出對職業司機來說是「討生計的路」及在地居民「生活的路」兩種邏輯。這兩種邏輯，所引伸出來的，就是致死車禍的結果。近期在太平所發生的校車事故，就可以算這種類型。

具遠見的市政領航者，應當暸解到這問題，並在事前擘劃策略來因應，可透過強化重點交管策略或在道路設計上有所分流來設想。誠然，盧秀燕市長在近期事發後，腳痛醫腳的宣示要加強駕駛的道安、追究客運公司的責任。這幾點雖說該做，但作為市長，還必須要從城市發展的眼光來思考及解決問題才是。

（作者為民進黨台中市黨部副執行長）

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