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自由開講》改變駕駛習慣、減少交通肇事！

2024/09/27 10:00

◎陳學獎

台中市日前發生一起公車轉彎不慎撞死女大生案，再度引起社會大眾關注「行人安全」的議題。在日本有步行者的天國之美譽，而台灣卻有行人地獄之惡名！究其原因，乃駕駛人缺乏「以人為本」的用路精神！

林姓女大生被救出送醫，經搶救仍不幸宣告不治。（民眾提供）林姓女大生被救出送醫，經搶救仍不幸宣告不治。（民眾提供）

少若成天性、習慣成自然，習慣乃人之天性，卻也是敗筆。駕駛習慣的優劣與交通事故的成因是有相對關係的。不論是早期的3E交通政策或現今的4E或5E政策，平心而論我國在交通工程、環境、執法等方面，已具有國際級的水準，或許尚有進步的空間待突破。然國人在交通教育的用路習慣與駕駛道德上，著實亟需加強與精進。

個人從警三十多年來處理交通事故發現：許多交通意外事故其實都是可以避免發生的，卻因「人為因素」而不幸產生。交通事故的成因，泰半以人為疏失或操作不當者居多，在車輛系統故障方面比例較寡。有些甚至僅因行車糾紛，卻演出「棒球隊」的賽局，雙方車輛無毀損，最後駕駛人卻因互毆而進了醫院。每當在偵訊「肇事者」時，總發現其眼神中透露出懊悔不已的神情。所謂：「千金難買早知道！」，若是早知道就不闖紅燈、不搶快、不看手機、不撿拾物品、不疲勞駕駛、不酒後駕車…等等，就不會發生事故了，然而一切懊悔的理由，都已換不回失去的性命。

改變國人的駕駛習慣，灌輸正確的交通教育觀念，我想要從小學教育做起，非但可深植人心，更能融會貫通去影響周遭親友。尤其是汽車駕駛執照的取得，應該修法訂定至少要三個月以上的學習期程，第一個月著重在「交通常識及法學」做基礎教育，第二個月以「汽車駕駛及機械概念」實務訓練，第三個月以「道路安全駕駛」實際上路測試。經三個月訓練之後，再來參加監理單位的駕照考試。尤其是職業大貨車、大客車以上的駕照，在取得上要更加的嚴謹才是。

最近在高雄市區的道路上，常見公車在轉彎時，會自動減速或停車之後再行駛過彎，這是一大進步的好現象。「生命誠可貴！」卻也常在「一瞬間」或「一轉眼」即失去寶貴的性命。在「少子化」的未來趨勢，愛惜自己的生命與保護他人的性命是同樣重要的。

既然政府已有完善的交通標誌、標線、號誌等設施予用路人，為何大家不養成守法遵法的好習慣呢？而卻偏要怪罪於路況的不明！所以修正及改變自我的不良駕駛習性（如：不禮讓、衝動、搶快、怒路、大意、僥倖），相信必能大幅減少交通意外事故的發生。

（作者為警察）

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