自由開講》盧秀燕麥擱假！？

鄧鴻源

面對近年來台中市治安日益惡化，市長盧秀燕日前主持市政會議表示，她兩度到醫院加油打氣，強調台中治安不容挑戰破壞，警局已啟動除暴專案，逮捕3名男子，全面破獲背後犯罪集團，盧還嗆「敢在台中逞凶犯案，天涯海角絕不放過。」

盧秀燕麥擱假了，畢竟冰凍三尺，非一日之寒，如果不是妳長期忽視治安，台中市會有今天嗎？為何妳重視沙鹿立委補選高於台中治安？否則當天為何先跑去幫顏某人造勢助選？他們比較「偉大」嗎？

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盧秀燕（右）麥擱假了，畢竟冰凍三尺，非一日之寒，如果不是妳長期忽視治安，台中市會有今天嗎？（資料照／市府提供）

難道妳不知顏家人長久以來給社會大眾的形象有多差？為何他老爸帳戶的財產是零，兒子帳戶的財產卻是天文數字？為何有錢不還債？是否將大家當「莊孝維」？這種人妳也支持？

國民黨長期利用黑道，有誰不知？否則清黨，美麗島事件，鄭太吉與江南案等怎麼說？如今盧卻說要打擊黑道，是否笑話？

（大學教授）

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