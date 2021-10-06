自由開講》台中顏家，為家族解套即能造就文明典範

李尚謙

面對一場被中國國民黨操縱的罷免戰場，顏寬恒先生無從選擇，筆者只問，難道台中顏家沒有其他方式來彰顯家族對台灣這塊土地多麼可貴重要嗎？

難道台中顏家沒有其他方式來彰顯家族對台灣這塊土地多麼可貴重要嗎？圖為顏寬恒（左）祖孫三代。（資料照）

放下罷免，追本溯源。顏寬恒先生不該被國民黨如此大材小用。顏家的家族奮鬥史對台灣人一直是個謎，同時也是打通社會結構不再流動的一塊關鍵拼圖。

請繼續往下閱讀...

戰後以降的台灣在社會流動、階級翻轉之中主要憑藉兩股原動力，一股是奠基在進口替代時期藉由代工接訂單，以製造業為主賺取大量外匯的「黑手變頭家」模式，另一股的代表則以陳前總統水扁靠著「苦讀出頭天」從農村三級貧戶晉身中華民國總統的勵志典範。

除兩股力量以外，地方派系更是台灣政經史不得忽視的一塊。學者陳國霖在《黑金》一書考察中，地方派系藉由經商、從政，由黑轉白促發階級流動的過程放諸國際政治有其無法抹滅的台灣價值，呼應到「越在地，越國際」的當代思維。

台中顏家作為台灣政治典範還需要更多學者的考察與探究，這樣的學術成果無疑將啟發厭世代年輕人的上進心，也更加能引領出地方有感經營、地方創生的具體方向。

年輕人面對高房價、貧富差距極端化以及文憑價值淺薄化的困境不再是「黑手變頭家」、「苦讀出頭天」能夠化解，讓社會重新流動、更加自由化的密碼也許就在台中顏家深根在地的模式裏頭。公開共享寶貴的資源則能早日幫助青年世代從泥淖中奮起，再造新而獨立的台灣奇蹟。

筆者最後想對顏寬恒先生簡短地說：純樸老百姓厭倦連年不是你死，就是我活的鬥爭戲碼。一次敗北沒有如此不堪，放下罷免、追本溯源，世人將肯定台中顏家的風範、氣度，也會記得顏寬恒先生首開地方派系無私為台灣的風氣之先。

（作者為青年政治工作者，台灣基進政經私塾學員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法