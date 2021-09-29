自由開講》國民黨罷免襲來，守柏惟守台灣

吳應麟

朱立倫當選中國國民黨主席之後，回覆習近平的賀電表示，國共兩黨將在反對台獨基礎上，加强交流重啟合作。朱立倫緊接著動員全黨之力，推動罷免陳柏惟。

中國國民黨以鋪天蓋地的看板和文宣惡意造謠抹黑，誤導民眾認知。然而，立委最重要的職責，其實是改善國政制度，為地方鄉親爭取中央資源。中二選區人民就是因為厭倦特定家族壟斷地方資源，因此用選票翻轉地方政治。

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除此之外，過去顏寬恒擔任立委期間，曾有質詢率最低2.27%紀錄，更連續四個會期被列為待觀察名單。但是，根據2018年監察院財產申報，擔任「罷免義工」的顏寬恒，存款高達1.4億、名下土地70筆、建物15筆、有價證券2800萬。

顏寬恒（左）與陳柏惟。（資料照/報社合成）

如果，2020年陳柏惟拉下顏寬恆，象徵的意義拔除地方勢力，並讓民主深入地方萌芽茁壯，那麼這次若能守下這一戰，將明確宣告台灣沒有所謂地方家族把持資源且不可撼動地盤，而中二選區也將是台灣民主轉型的全新典範。

（高雄市民，台灣基進政經塾學員）

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