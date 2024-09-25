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自由開講》英國終止孔子學院：杜絕中共特洛伊木馬

2024/09/25 11:16

◎宮臨冬

近期，英國政府宣布停止對境內孔子學院的資助，這一措施標誌著政府對孔子學院的態度轉變。孔子學院長期以來被質疑作為中共的幌子，暗中控制學術自由，壓制校內對中國政權的批評聲音。根據英國國會情報與安全委員會的報告，孔子學院扮演「特洛伊木馬」的角色，阻止英國大學教授與中國敏感議題有關的內容，尤其是涉及台灣、西藏等議題。這些指控顯示，中共利用孔子學院滲透學術機構，影響言論自由。

根據英國國會情報與安全委員會的報告，孔子學院扮演「特洛伊木馬」的角色，阻止英國大學教授與中國敏感議題有關的內容，尤其是涉及台灣、西藏等議題。圖為美國阿拉巴馬州特洛伊大學的孔子學院。（維基共享）根據英國國會情報與安全委員會的報告，孔子學院扮演「特洛伊木馬」的角色，阻止英國大學教授與中國敏感議題有關的內容，尤其是涉及台灣、西藏等議題。圖為美國阿拉巴馬州特洛伊大學的孔子學院。（維基共享）

神秘運作：資金與影響力的雙重壓力

報導指出，過去十年間，設有孔子學院的英國大學從北京接受了至少2800萬英鎊的資助，其中多數學校拒絕公開這些資金的具體運作方式。這種資金的不透明運作，使得孔子學院成為外界質疑的焦點。牛津大學校監彭定康更指出，雖然教授中文和中國文化本身並無不妥，但孔子學院的真正問題在於其試圖操縱大學的課程內容，這對於學術自由構成嚴重威脅。

國防與學術自由：台灣應與英國攜手合作

面對孔子學院滲透英國學術界的威脅，英國部分學校已開始尋求與台灣的合作；如2023年11月20日，台灣與英國總計8所大學即在愛丁堡簽署合作備忘錄，建立「台英大學聯盟」，以拓展雙邊師生交流及實質學術研究合作。

台灣作為亞洲民主的燈塔，擁有堅定的學術自由和言論自由傳統，這種合作不僅可以為英國提供更多元的文化交流選擇，還能共同抵禦來自中共的滲透壓力。在這場學術領域的鬥爭中，英國必須堅守言論自由與學術獨立，並與台灣攜手捍衛這一價值。

結語：停止孔子學院的政府資助只是開始

英國停止對孔子學院的資助無疑是正確的一步，但這並非問題的終結。如何確保孔子學院未來在英國的透明運作，並防止其繼續成為中共宣傳的工具，仍是英國政府必須解決的課題，國家安全和學術自由是相互依存的，對於任何試圖破壞這一價值的行為，英國應該與台灣等志同道合的國家共同應對。

（作者為中共研究人員）

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