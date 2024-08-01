自由開講》失格的媽媽市長

◎洪昱睿

有些事情雖然看似已過，但該檢討的還是該檢討。上個禮拜，颱風「凱米」過境台灣，為中南部山區帶來了一陣又一陣的強降雨。身為台中市長的盧秀燕，人正好在美國姊妹市進行交流訪問，據說一聽到台中市山區有災情傳出，立刻訂機票趕回台灣。地方自治體首長，聽聞轄區內有災害發生，第一時間趕回座陣、指揮及調度救災；本屬份內義務與責任。

未料，號稱「媽媽市長」的盧秀燕，千里迢迢趕回來台灣台中，確似乎也就只是聽聽簡報，也沒有做更進一步的裁示與指示，就又急著再訂機票飛往美國繼續從事在姊妹市的訪問行程。這讓人不及懷疑，盧市長不辭千里趕回台中，究竟所為何事？

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颱風前腳剛走，號稱台中市「媽媽市長」的盧秀燕（中）後腳就急著飛美出訪。（資料照／台中市府提供）

筆者相信，遠赴國際姊妹城市，進行友好親善交流訪問活動，是推動城市外交很重要的一環，具代表性也具實質性。問題是，國內發生颱風災情，又正好強降雨下在了台中山區。那麼盧市長既然已經趕回來了，為什麼不以救災為優先呢？甚至像是蜻蜓點水一般，隨便走馬看花一下就又迫不及待地趕赴美國？

再者說，從事國際姊妹城市的交流行程，應在承平時期舉辦，而不是台中市及廣大市民朋友們已明顯受到颱風災害的嚴重影響時，還要固執己見，回來了還要再立刻出去，堅持走完行程！救災與出國拜訪，孰輕孰重？

據多個新聞來源報導指出，台中市和平區「大雪山社區」，自「凱米」颱風來襲後，已停電至少將近六、七天的時間，手機也沒得充電，食物更是早就無法保存。

請問台中市「媽媽市長」盧秀燕，救災為重中之重，您到底是在瞎忙個什麼勁？！

（作者為語文工作者）

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