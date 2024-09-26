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黑熊學院》日本護衛艦首次通過台海

「日本自衛隊通過台灣海峽」這項決策，宣示意味濃厚。 ​台灣海峽一直是爭議水域，讓日本人決定做出這樣直接的表態，實屬不易。 ​讀賣新聞表示，過去日本政府對於台海周邊活動一直十分小心。然而日本首相岸田文雄認為目前日本的態度不足以守護和平。
黑熊學院

黑熊學院

2024/09/26 21:15

◎黑熊學院

日本海上自衛隊自成立以來，在9月26日第一次有護衛艦「漣號」通過台灣海峽。

黑熊學院》日本護衛艦首次通過台海日本海上自衛隊自成立以來，在9月26日第一次有護衛艦「漣號」通過台灣海峽。
（取自貼文）

如果稍微對戰後日本對外行動的態度有所了解，就會知道這是一件值得關注的大事。

過去日本為了避免爭議、或加劇安全衝突態勢，對於在台灣海峽的活動一直十分謹慎保守。然而日本展現了有別以往的堅定。

今年 8 月，中國無人機入侵日本與那國周邊；半個月後，中國航空母艦遼寧號等多艘艦艇，在行經日本沖繩縣與那國東南方向，又首度非常靠近日本領海外側的鄰接區。

事實上，這個位置也非常接近台灣。這在過去是極為罕見的踩線行為，這讓日本高度警惕。

日本自衛隊通過台海 宣示意味濃厚

可以想見，「日本自衛隊通過台灣海峽」這項決策，宣示意味濃厚。

台灣海峽一直是爭議水域，讓日本人決定做出這樣直接的表態，實屬不易。

讀賣新聞表示，過去日本政府對於台海周邊活動一直十分小心。然而日本首相岸田文雄認為目前日本的態度不足以守護和平。

這樣的行動值得我們深思。

面對中國  只有強硬起來才有辦法捍衛尊嚴

世界各國已領悟到，面對中國無論表現出多軟的姿態只會被軟土深掘，只有強硬起來才有辦法捍衛自己的尊嚴。

日中關係近期十分緊張，一週前中國男子無端襲擊日籍男童導致悲劇發生，更引爆了日本民眾前所未有的憤怒。

日中關係緊張 部分日企已準備帶親屬返日

日本部分企業包括松下電器、三菱重工等，皆已準備攜帶親屬返日，費用由公司補助，也暫停所有出差計畫。

雖然中國試圖進行降溫行動，在前陣子解除日本進口水產禁令，但日中的友好合作關係正急速降至冰點，升高對中國警惕的態度恐怕難以挽回。

無論如何，這勢必將成為改變歷史軌跡的關鍵事件。

本文經授權轉載自黑熊學院20240926臉書

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