黑熊學院》日本護衛艦首次通過台海

「日本自衛隊通過台灣海峽」這項決策，宣示意味濃厚。 ​台灣海峽一直是爭議水域，讓日本人決定做出這樣直接的表態，實屬不易。 ​讀賣新聞表示，過去日本政府對於台海周邊活動一直十分小心。然而日本首相岸田文雄認為目前日本的態度不足以守護和平。

◎黑熊學院

日本海上自衛隊自成立以來，在9月26日第一次有護衛艦「漣號」通過台灣海峽。



日本海上自衛隊自成立以來，在9月26日第一次有護衛艦「漣號」通過台灣海峽。

（取自貼文）

如果稍微對戰後日本對外行動的態度有所了解，就會知道這是一件值得關注的大事。



過去日本為了避免爭議、或加劇安全衝突態勢，對於在台灣海峽的活動一直十分謹慎保守。然而日本展現了有別以往的堅定。



今年 8 月，中國無人機入侵日本與那國周邊；半個月後，中國航空母艦遼寧號等多艘艦艇，在行經日本沖繩縣與那國東南方向，又首度非常靠近日本領海外側的鄰接區。



事實上，這個位置也非常接近台灣。這在過去是極為罕見的踩線行為，這讓日本高度警惕。



日本自衛隊通過台海 宣示意味濃厚

可以想見，「日本自衛隊通過台灣海峽」這項決策，宣示意味濃厚。



台灣海峽一直是爭議水域，讓日本人決定做出這樣直接的表態，實屬不易。



讀賣新聞表示，過去日本政府對於台海周邊活動一直十分小心。然而日本首相岸田文雄認為目前日本的態度不足以守護和平。

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這樣的行動值得我們深思。

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日中關係緊張 部分日企已準備帶親屬返日

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雖然中國試圖進行降溫行動，在前陣子解除日本進口水產禁令，但日中的友好合作關係正急速降至冰點，升高對中國警惕的態度恐怕難以挽回。



無論如何，這勢必將成為改變歷史軌跡的關鍵事件。

本文經授權轉載自黑熊學院20240926臉書

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