自由廣場》致教長公開信 談轉型正義教育

◎ 唐國銘

蔣介石政權一九四五年來台後，對台灣人實施黨國教育，讓台灣人錯把中國當成自己國家，熟讀中國歷史地理，知道黃河長江，卻不知濁水溪？不斷洗腦，導致仍有人心懷中國夢，尤以六○年代以前出生者尤甚。自杜正勝執掌教育部主張教育台灣化，融入許多本土文化於教材之中，也因此，近代出生的台灣人在國家主體性認同度比過去好多了。但隨著社會開放、自由民主體制的建立，這一代的年輕人較傾向個人主義，對於如何愛國，為台而戰甚至能為國犧牲的觀念很淡薄，令人憂慮。

因此，如何從國家主體性認同，配合本土教育、充實歷史文化內涵，進而強化愛國教育、愛國精神，應是當今政府要大力推動的，也是教育部則無旁貸。當然，愛國教育不能八股，要有新意才能讓年輕人接受。感性行銷、配合資訊科技，落實於教材、活動當中，讓學生耳濡目染，尤為重要。

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常聽到「不求戰、不畏戰、全面備戰」，但是一旦戰事啟動，全民能否一致對抗入侵？我很懷疑！ 我們自忖是否願讓子弟，毫無懸念的勇敢至戰區報到？ 那股驅動力又在哪裡？ 如果沒有愛台愛國教育的薰陶內化又如何顯於外？事實上，我們的轉型正義教育並無落實於教材之中，這是最大的缺憾！ 如何從教材之中還原真相、認錯、諒解、學習相互包融、團結乃至重新認識台灣的未來，應是當務之急要做的，所謂大破大立。

當前，思考為何白黨能崛起？ 為何能在短時間內，輕易得到年輕人支持？這絕對和轉型正義教育沒完全在校園落實有關。如果只停滯於浮面的自由、民主概念，而沒落實那段歷史於教材，很容易被共產黨的第五縱隊、政客所操作，他們重技故施，將那套鬥爭模式，打著「紅旗反紅旗」，打著「民主反民主」的套路就重現。

時至今日，所謂國會改革、三權分立？也是玩這套把戲！ 更令人錯愕的是有問卷居然七十％民眾認同國會改革？這個民調或許失真，但也反映了部份事實！究其根源，其關鍵在轉型正義教育未落實於學校教育。

台灣要繼續朝民主、進步的主流前進，關鍵是白黨而不是早被看破手腳的國民黨，因為只要藍白合即可裡應外合，如此，國家政局動盪，令人憂心。教育乃國家百年大計，過去的杜正勝部長有卓越貢獻，期待新上任的鄭英耀部長，能一本過去在中山大學治校斐然的衝勁，帶到教育部，為台灣國家教育開創新局。

（作者為大學副教授、台灣南社社員與台灣教授協會成員）

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