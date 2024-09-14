晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》南海仙賓礁海域爭端 中國會拖走菲船? 台灣須積極應變

2024/09/14 05:30

◎ 鄭書堯

菲中兩國在南海的仙賓暗沙（Sabina Shoal）再度爆發緊張對峙，南海主權爭議持續升溫，並顯示國際地緣政治的複雜性。在這場涉及領土和資源的爭端，各方勢力交織，局勢前景不明。菲律賓日前在暗沙中停滯一艘菲9701海警船，以阻中國在仙賓礁進行填海造島，因而屢遭中國海警船包圍，針對中國可能從薩賓娜淺灘拖走菲律賓船隻的議題，台灣應高度關注。

一、評估中國行動的可能與後果

中國拖曳菲船雖是「選擇之一」，但中國也知，這種行動可能引發美國介入，甚至導致軍事衝突。因此，中國應會謹慎評估風險與收益。台灣應密切關注中國動態，分析其行動的可能性和潛在後果，以利制定應對策略。

二、關注美國介入的可能與影響

美國前空軍官員雷·鮑威爾指出，中國若對菲船進行直接武裝攻擊，美國可能會援引雙邊條約介入。台灣應密切關注美菲關係，評估美國介入的可能和影響，做好應對準備。

三、強化與菲律賓的合作

菲律賓是台灣在南海的重要合作夥伴，台菲雙方應加強溝通與合作，包括海巡外交，共同應對中國在南海的威脅。

四、提升自身戰備能力

中國已派遣萬噸級海警船5901船在仙賓礁海域展開維權執法行動，5303船近期也航抵該海域。台灣海巡艦艇應積極提升戰備能力，包括艦艇現代化、人員訓練及戰術演練，以應對日益複雜的南海局勢。

五、評估中國的策略意圖

中國希望通過時間推移，讓菲船因缺乏補給而被迫離開。台灣公部門應評估中國的策略意圖，並制定應對措施。中國在南海的軍事擴張，對區域安全構成威脅，台灣相關單位應高度關注中國可能拖曳菲船的行動，並採取積極有效措施，維護台灣在南海的利益。

（作者是中山大學博士生 海洋實務工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書