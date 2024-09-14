自由廣場》南海仙賓礁海域爭端 中國會拖走菲船? 台灣須積極應變

◎ 鄭書堯

菲中兩國在南海的仙賓暗沙（Sabina Shoal）再度爆發緊張對峙，南海主權爭議持續升溫，並顯示國際地緣政治的複雜性。在這場涉及領土和資源的爭端，各方勢力交織，局勢前景不明。菲律賓日前在暗沙中停滯一艘菲9701海警船，以阻中國在仙賓礁進行填海造島，因而屢遭中國海警船包圍，針對中國可能從薩賓娜淺灘拖走菲律賓船隻的議題，台灣應高度關注。

一、評估中國行動的可能與後果

中國拖曳菲船雖是「選擇之一」，但中國也知，這種行動可能引發美國介入，甚至導致軍事衝突。因此，中國應會謹慎評估風險與收益。台灣應密切關注中國動態，分析其行動的可能性和潛在後果，以利制定應對策略。

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二、關注美國介入的可能與影響

美國前空軍官員雷·鮑威爾指出，中國若對菲船進行直接武裝攻擊，美國可能會援引雙邊條約介入。台灣應密切關注美菲關係，評估美國介入的可能和影響，做好應對準備。

三、強化與菲律賓的合作

菲律賓是台灣在南海的重要合作夥伴，台菲雙方應加強溝通與合作，包括海巡外交，共同應對中國在南海的威脅。

四、提升自身戰備能力

中國已派遣萬噸級海警船5901船在仙賓礁海域展開維權執法行動，5303船近期也航抵該海域。台灣海巡艦艇應積極提升戰備能力，包括艦艇現代化、人員訓練及戰術演練，以應對日益複雜的南海局勢。

五、評估中國的策略意圖

中國希望通過時間推移，讓菲船因缺乏補給而被迫離開。台灣公部門應評估中國的策略意圖，並制定應對措施。中國在南海的軍事擴張，對區域安全構成威脅，台灣相關單位應高度關注中國可能拖曳菲船的行動，並採取積極有效措施，維護台灣在南海的利益。

（作者是中山大學博士生 海洋實務工作者）

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