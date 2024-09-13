自由開講》國家主席連任限制取消後 中國移民漂浪全球

◎茜茜

2018年，中國全國人大通過了憲法修正案，取消了國家主席的連任限制，這一舉動加劇了民眾對政治體制的擔憂，直接促成了人口外流的急劇上升；同時，隨著中國經濟疲軟、青年失業率高企、以及COVID-19封控政策的影響，越來越多的中國人選擇離開祖國，前往美國、墨西哥、日本、泰國等地尋求新的生活。

2018年，中國全國人大通過了憲法修正案，取消了國家主席的連任限制 。圖為中國國家主席習近平。（歐新社資料照）

這波移民潮背後的根源反映了中國社會日益增長的政治壓力、經濟前景黯淡和個人自由的缺乏，國際社會對此現象的關注，也使得中國移民偷渡等議題成為全球焦點；本文將探討這波移民潮背後的原因，分析其對中國社會和國際社會的影響，以及臺灣可以如何借鑒。

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憲法修正案後的政治壓力與社會變遷

2018年憲法修正案的通過，標誌著中國政治體制的重大變化，也給民眾帶來了巨大的不安，許多中國人擔心這意味著政治集權的進一步加劇，並感受到自由和民主的退縮，隨著政治壓力的不斷升級，許多人選擇離開中國，尋找更多的個人自由和政治穩定；這一現象反映了中國日益嚴苛的政治氣候，許多移民者將中國視為一個無法提供長期安全和自由的國家；因此，移居國家如美國、日本和墨西哥，成為了許多希望遠離政治壓力的人的新選擇。

經濟疲軟與青年失業：移民的經濟動機

中國經濟增速放緩以及青年失業率的上升是導致人口外流的另一個重要因素；特別是年輕一代，面對就業機會的匱乏和不穩定的經濟環境，對未來感到前景渺茫，隨著中國製造業與科技產業的增長受限，許多具備技能的人選擇到國外尋找更具競爭力的職位和發展機會，移居墨西哥開創事業、赴美國尋求庇護，成為了許多移民者的選擇，這反映了中國內部經濟壓力的擴大以及社會結構的不穩定。

中國移民潮的國際影響：國家形象與外交挑戰

中國人口的外流對國際社會產生了深遠的影響，大量的移民、尤其是非法偷渡，讓相關國家面臨一定的治理挑戰，以美國為例，中國人非法越境的人數激增，為美國邊境安全帶來壓力；同時，國際媒體對這一現象的報導，進一步削弱了中國在全球的形象，揭示了中國內部存在的深層次問題，這波移民潮也引發了國際社會對中國人權狀況、經濟政策和政治穩定的廣泛討論，並且使得中國的國際聲譽受損，中國政府在國際舞臺上需要應對這一連串移民潮所帶來的外交壓力。

臺灣的視角：如何從中國移民潮中借鑒

中國的移民潮對臺灣也提供了重要的參考價值，臺灣可以從中觀察到，在專制體制下，個人自由的缺失和經濟壓力會如何促使人們選擇離開家園，臺灣作為一個民主國家，可以強化其自由、法治和人權的形象，吸引更多具備技術和才能的中國人移居臺灣，從而充實臺灣的人力資源庫；臺灣應當繼續推動其國際化戰略，展示其作為亞太地區安全、穩定和自由的避風港的潛力，並借此機會強化與國際社會的聯繫。

中國移民潮對中國的長期影響與全球影響力的消退

中國的移民潮反映了內部社會問題的加劇，這將對中國的經濟發展、社會穩定和國際地位產生長期影響，隨著越來越多的技術人才和富有人士選擇離開中國，中國的人才流失將進一步加劇其經濟疲軟；國際社會對中國移民潮的關注，也使得中國政府面臨著更大的外交挑戰，臺灣可以從這一現象中借鑒經驗，並充分利用國際社會對中國移民現象的關注，強化自身在國際舞臺上的地位。

（作者為研究生）

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