自由開講》愛國教育？習近平家人卻早已「出走」

◎K姊

習近平於2018年發表的演說，本月初再度被中共官方刊物《求是》重新刊登，內容強調「教育的目的是培養社會主義建設者與接班人」，同時警告「絕不能培養長著中國臉卻沒有中國心的人」。習近平的部分親屬擁有外國國籍，與他所倡導的「中國心」和「中國情」形成極大反差，導致此番言論在海外引起嘲諷。

為中共教育政策奠定基礎

習近平的演說被視為「為中共的洗腦教育指明方向」。隨著中共加強對教育體系的控制，習近平明確表示「我們的教育絕不能培養社會主義破壞者和掘墓人」，確立他對中國年輕一代的思想掌控。在他的主導下，中共的教育政策不僅傳授知識，更加強塑造學生的政治忠誠度，藉此確保年輕人將來成為中共的堅定擁護者。

請繼續往下閱讀...

習近平的雙重標準

習近平的親屬多數擁有外國國籍，與其宣揚的「中國心」形成強烈對比。習近平要求中國人民恪遵規定，為國家犧牲奉獻，但習近平卻對自己的家人有另一套標準，毫不在意自身的雙標行為對中國人民造成的不良影響。許多批評者認為，中共領導層對自己訂下的規則往往「只說不做」，自身的行為完全背離其政治立場或規定。

許多批評者認為，中共領導層對自己訂下的規則往往「只說不做」，自身的行為完全背離其政治立場或規定。圖為中國國家主席習近平。（法新社）

海外評論：習近平的虛偽

海外中文社群對習近平的言行不一致激烈批評，認為這顯示中共高層的虛偽。習近平提出的「中國心」和「中國情」被視為是一種強迫人民思想與行為一致的工具，而他本人和家人卻能自由選擇外國身份，進而享受全球化帶來的便利，此現象凸顯中共體制內部的矛盾與腐敗。

人民的無奈與恐懼

儘管習近平的雙重標準眾所週知，但在中國內部，普通人民卻「敢怒不敢言」。中共的高壓統治讓批評者無法發聲，任何對領導人的批評都可能招致嚴厲的懲罰。隨著習近平進一步加強對言論的控制，人民只能默默承受這種不公，無法對領導層的虛偽與腐敗表達不滿。

結論

習近平在公開場合高調宣揚對中國的忠誠與愛國精神，但他家人的外國國籍問題，顯示習近平在教育和政治上的雙重標準，使習近平所推動的教育政策看似更加荒謬，此舉降低其在國內外的信譽，讓國際社會看清中共虛偽面具下的腐敗。

（作者為自由業）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法