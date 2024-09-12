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自由開講》柯文哲的「砂之器」！

2024/09/12 17:00

◎陳學獎

《砂之器》是日本著名的推理小說，意思是「用砂子捏製而成的器皿，終究是禁不起考驗的」。

柯文哲因涉嫌圖利在9月5日遭裁定羈押禁見。（資料照）柯文哲因涉嫌圖利在9月5日遭裁定羈押禁見。（資料照）

在台灣有句話說：「一個碗蓋著一個白賊」，當碗被掀開了，白賊就現形了。」意謂：「一個碗蓋著一個謊！」民眾黨主席柯P現階段是否就是如此的窘境呢？抑或是他個人以157高智商的解讀，不為國人所讀懂及接受？

眾人皆知：「説一個謊要用十個謊來圓，也未必能夠圓謊」，謊言是誠信最大的敵人，亞里斯多德也認為「任何為謊言辯解的人」從來都不是可信的！由此可見，如果撒了謊而被揭穿，其所做的陳述必將遭受質疑，或受到社會及法律的制裁。

台灣是民主法治的國家，王子犯法與庶民同罪，犯嫌不因其身份特殊而有所差別待遇。故民眾黨切勿將司法案件誤導為政治事件，刻意引發社會動蕩不安。

我國司法案件的調查，下從一般庶民的普通刑案，上至政府官員的重大貪瀆案件，檢、警、調人員均是秉持「上窮碧落下黃泉」的精神，在偵辦程序上更是恪遵法律來執法，在沒有掌握相當犯罪證據下，豈能違法執行搜索、扣押、逮捕。

所以只要「不犯法、不說謊」，再嚴峻的律法也奈何不了你！再強大的民意及媒體也質疑不了你！除非柯P真的做了「法所不容」之事，説了「前後不一」令小草支持者們無法接受的謊言。

謊言如同「砂之器」是禁不起證據呈現的摧毀，如紙包不住火一般，不僅包不住且越燒越旺！民眾黨先前的記者會，似乎只是柯P及其團隊為了挽回小草們的最後一絲希望。

然而覆蓋在碗內的謊言，充其量也只能是暫時的掩蓋罷了！當「謊言之碗」被法律掀開後，其先前所極力藏匿的罪行，便無所遁形赤裸的呈現在眾人眼前，「哀莫大於心死」想必是小草們內心最佳的寫照吧！

（作者為公務員）

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