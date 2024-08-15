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自由開講》中共的「經濟光明論」能否奏效？

2024/08/15 15:00

◎張亞柔


中共二十屆三中全會上，經濟議題成為討論主軸，會議聚焦於如何應對當前經濟發展的挑戰，及探討推動經濟持續增長的策略。然而，儘管會議中強調「經濟光明論」，但具體的改善經濟措施仍顯不足。

自由開講》中共的「經濟光明論」能否奏效？「經濟光明論」是中共在面對國內經濟壓力時，推出的官方宣傳策略，試圖使用積極的語調和願景提振信心。
（美聯社檔案照）

三中全會強調「經濟光明論」，向外界傳遞中國經濟前景依然光明的訊息，習近平指出，中國經濟面臨新一輪科技革命和產業變革，並試圖將這些挑戰描述為可以透過發展和轉型克服的問題，然而，具體措施仍集中在意識形態和宏觀政策層面，缺乏針對結構性問題的解決方案，包括城鎮化的推進以及政府推出的數千億促進消費的計劃，但未能有效應對國際資本外流、技術投資減少等問題。

中國經濟壓力 急推「光明論」官方宣傳策略

「經濟光明論」是中共在面對國內經濟壓力時，推出的官方宣傳策略，試圖使用積極的語調和願景提振信心。它強調中國經濟的長期發展潛力和轉型過程中的積極因素，並希望借此穩定市場和社會情緒。然而，這一論調被批評為過於樂觀，且未能有效應對當前經濟狀況，如青年失業、房地產市場低迷、民生消費不振等問題。

隨著中國經濟增長速度趨緩，中共在國際間的經濟角色正在轉變，且面臨來自外部的技術封鎖與資本撤出，使其在全球供應鏈中的主導地位受到挑戰。此外，中國政府的強硬政策和對外擴張的行為，引發國際社會的警惕和防範。中國在國際經濟舞台上的角色，已從過去的全球經濟引擎，逐漸轉向需要關注的風險源，使其國際影響力面臨嚴重挑戰。

台灣高科技產業掛帥 全球供應鏈佔重要地位

台灣以高科技產業和穩定的市場環境，在全球供應鏈中佔有重要地位，尤其是在半導體領域，台灣的經濟政策更加靈活，能夠更好地適應全球經濟變化。相形之下，中國經濟大多依賴投資和國家主導的產業政策，使其在應對外部壓力和內部結構性問題時面臨多重挑戰。

三中全會的經濟議題，聚焦於應對當前挑戰和推動發展，但所謂的「經濟光明論」在具體措施上仍顯不足。中國在國際經濟中的角色正面臨挑戰，與台灣相比，中國的經濟結構性問題更加嚴峻，未來的經濟競爭力也可能受到阻礙，而台灣憑藉高科技產業和靈活的市場政策，未來的經濟競爭中必定佔據優勢。

（作者為自由業）

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