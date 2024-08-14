自由開講》解讀習近平的可能接班人選

◎廖明輝

已經七十一歲的中共總書記習近平，隨著年齡增長，健康問題成為外界關注焦點。最近媒體報導有關習近平「中風」的傳聞，反映出這是一個「灰犀牛」事件，意指極可能發生，顯而易見卻被視而不見的事件。習近平在清除所有潛在競爭對手後，並未明確指定接班人。儘管中國不願意公開討論習近平接班話題，但習近平的集權統治已經讓中共內部政治生態變得複雜，讓他自己成為中國內部最大風險的「灰犀牛」事件。一旦出現權力真空，可能引發嚴重政治動盪。

已經七十一歲的中共總書記習近平，健康問題成為外界關注焦點。最近媒體報導有關習近平「中風」的傳聞。（歐新社檔案照）

71歲習近平 近來健康問題屢有中風傳聞

以行動者網絡理論（Actor-Network Theory, ANT）解讀習近平與包括李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等中共中央政治局常委之間的人際網絡，以及他在國家、軍隊和中國共產黨擔任的多重職務，有助理解這種複雜的權力結構。

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ANT理論強調「人」和「非人」的關係與互動同樣重要。習近平在國家、軍隊和共產黨中擔任三項重要職務：中華人民共和國主席、中央軍事委員會主席和中共總書記。這些職務是權力運作的關鍵節點。在習近平的政治網絡中，他透過人事安排和政策決策，將權力高度集中於自己手中。在他領導的三大機構中，中共是最為重要的，政策由黨決定，國家負責執行，軍隊則保衛黨和國家。習近平在這個網絡中，利用忠誠的支持者鞏固自己的地位，這些支持者大多是他從福建、浙江和上海等地提拔上來。

透過這些人際和非人際網絡，習近平建立一個穩固的權力基礎，但同時也讓他的個人健康問題成為一個極大的政治風險。

不太可能提前指定 接班過程充滿不確定性和潛在動盪

亞洲協會（Asia Society）中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）在《習近平的接班人難題》文章中指出，習近平不太可能提前指定接班人，使得接班過程充滿不確定性和潛在的動盪。如果習近平突然離任，無論是因病、去世還是辭職，都沒有可以遵循的明確程序，將導致權力過渡的混亂。文章分析幾種可能的接班情境，包括自願去職、精英領導層叛變、軍事政變、或突然患病，每種情境都有其變化的可能性。

習近平的接班人選一直是外界猜測的焦點。現任中央政治局常委中，國務院總理李強和中共中央書記處第一書記蔡奇被認為是可能的接班人。

習近平的接班人選，現任中央政治局常委中，國務院總理李強（右）和中共中央書記處第一書記蔡奇被認為是可能的接班人。（美聯社檔案照）

李強以對習近平的忠誠著稱，而蔡奇則在沒有擔任中央委員的情況下就被提拔為中央政治局常委，顯示習近平對他的信任和親近。兩人及所屬派系可能會在後習近平時代開始爭奪接班人地位，特別是在習近平突然去職或健康惡化的情況下。

李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等都有機會

屆時，趙樂際及王滬寧可能在其中扮演重要角色。值得注意的是在中央政治局常委僅排名第六的丁薛祥，若李強與蔡奇之間出現僵持，身兼國務院第一副總理且是最年輕常委的丁薛祥，也可能成為雙方妥協的接班人選或是極力拉攏的關鍵角色。此項推論可從習近平透露的三中全會文件起草過程看出端倪，由習擔任組長，王滬寧、蔡奇、丁薛祥為副組長，而李強則被排除在外。

總結來看，習近平的接班人問題是一個重大且不確定的政治風險，不僅對中國內部穩定構成挑戰，也對全球秩序產生深遠影響。因此，密切關注中國政治局勢變化，並做好各種應對準備，是台灣必須採取的戰略措施。



（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）





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