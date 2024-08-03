自由開講》習近平的「光明論」：中國經濟真能高質量發展嗎？

◎陳俊

習近平近日承認中國經濟發展遇到一些困難和問題，但他聲稱這些問題是發展中和轉型中的正常現象，並且是完全可以克服的，表面上似乎充滿信心，但實際情況下，中國經濟面臨的挑戰遠比簡單的「轉型問題」複雜得多，習近平的話更像是在試圖安撫國內外市場，讓大家相信中國經濟依然前途光明，然僅靠高談闊論真的能解決深層次的經濟問題嗎？

習近平近日承認中國經濟發展遇到一些困難和問題，但他聲稱這是正常現象。（歐新社檔案照）

習近平強調要堅定發展信心，保持戰略定力，並且積極主動應對問題和挑戰，他提到中國上半年在中央的領導下「頂住壓力、積極作為」，這話似乎是在告訴大家，中共當局已經做很多努力，然這些努力真的有效嗎？如加強宏觀調控和深化改革開放是否能真正促進經濟的高質量發展，還是僅在數據上做文章？這些問題值得深思。

請繼續往下閱讀...

中國經濟面臨的問題並不是單純的發展階段問題，過去的高速增長主要依賴於大量的基礎設施投資和低廉的勞動力成本，而現在這些優勢正在逐漸消失，習近平提到要加快構建新發展格局，因地制宜發展「新質生產力」，這聽起來是不錯，但能否真正落實還是個問號，畢竟，過去的經濟政策和體制問題並不是一句「新發展理念」就能解決的。

此外，中共民主黨派代表對中共中央的經濟形勢分析和下半年經濟工作的謀劃「完全贊同」，這些贊同聲音聽起來更像是形式上的應聲蟲，而非實質性的建議和批評，真正的問題在於，這些「民主黨派」能否提出有效的解決方案，還是只會照本宣科重複中央的指示？另外，中共也提到的一些建議，如支持台資電子資訊產業轉型升級、擴大年輕人就業等，這些是否能夠真正解決中國經濟的深層次問題，還是只是紙上談兵？都是值得我們反思的問題。

（作者為兩岸情勢研究員）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法