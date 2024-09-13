健康醫療網》重塑自信魅力！探討男性泌尿科整形趨勢及需求

事實上，男性泌尿科整形像陰莖增大術在韓國已流行20年之久，南韓全國五千萬人口中每年約有五千名男性接受陰莖增大手術，已達到穩定的階段；相對比起韓國，我們台灣對於生殖器外觀的整形接受度還是有落差！

整形風氣盛行的時代，讓許多人追求起變美帶來的自信，如今愛美也不再只是女性的專利，有越來越多男性也開始關注起自身的外貌，希望透過整形手術重新展現容光煥發的一面，也讓臨床上男性泌尿科整形需求有越來越多手術選項；雅丰診所泌尿科李秉叡醫師指出，愛美是人的天性也是權利，男性開始化妝、打扮也是這近十年發生的事，許多觀念隨著時間會慢慢改變，也許往後二、三十年，男生做醫美的比例或許會比女生還高。

從美學的角度而言，現在有許多人開始注重起包皮外觀，除了追求簡單俐落之外也希望能讓伴侶留下好的印象。（freepik.com/）

包皮槍包皮手術 傷口美觀術後復原快

在男性泌尿科整形手術中，割包皮手術是最常見的手術之一，大致又分為傳統割包皮以及包皮槍割包皮兩種方式，最大差別在於傷口美觀度以及手術時間。傳統割包皮因使用手術刀切割，傷口無法達到器械切割般的漂亮並且因為創傷較大術後恢復長；然而包皮槍手術，則以包皮環切吻合器一次完成切割及縫合，手術時間短、傷口美觀、術後腫脹及疼痛感也較傳統方式低。

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包皮反覆發炎感染 醫建議可做割包皮手術預防

李秉叡醫師解釋，以醫療角度而言而言，割包皮手術能幫助包皮割掉多餘部分，減少尿垢殘留、細菌滋生因而降低發炎、感染等問題，甚至還能預防罹患陰莖包皮癌的風險。從美學的角度而言，現在有許多人開始注重起包皮外觀，除了追求簡單俐落之外也希望能讓伴侶留下好的印象。

陰莖異體真皮植入增大手術夯 不須擔憂植入物排斥反應

另外，陰莖增大術也是近幾年在男性泌尿科整形手術的熱門選項之一，雖然選項包含包皮筋膜摺疊、自體脂肪移植、玻尿酸注射以及異體真皮植入等四種方式；李秉叡醫師提及，目前臨床上的趨勢逐漸被異體真皮植入的方式所取代；異體真皮的來源主要是透過將捐贈的皮膚經過放射線的方法消毒並去除細胞核，相較其他外來植入物能減少可能造成的排斥反應， 也能降低不必要的風險。

泌尿科整形手術成功關鍵 仰賴專科醫師臨床經驗

不過泌尿科整形手術成功的關鍵，最重要還是得仰賴專業醫師的臨床經驗累積；李秉叡醫師舉例，以泌尿科醫師而言，因對於男性泌尿等結構組織相當了解，因此相對在臨床手術過程懂得避開相關風險，減少後續引發併發症的機率，此外，除了選擇經驗豐富、擁有執照認證的專科醫師，術前諮詢以及配合醫師團隊術後的衛教，也是影響手術成功的因素之一。

術前諮詢、術後衛教 確保達到最佳理想成果

李秉叡醫師解釋，臨床不乏有許多因為盲從網路過度渲染、誇大不實的影音來追求泌尿科整形手術的男性，這時就得靠術前諮詢來幫助患者破除迷思，找到最適合自己的方式；至於術後也應配合醫師團隊的衛教，包括如何去按壓止血、消水腫或是避免過度拉扯等，才能避免造成傷口癒合不良，甚至併發症等情況發生。

臨床不乏有許多因為盲從網路過度渲染、誇大不實的影音來追求泌尿科整形手術的男性，這時就得靠術前諮詢來幫助患者破除迷思，找到最適合自己的方式。（freepik.com/）

愛美不分男女 台灣男性泌尿科整形正向發展

事實上，男性泌尿科整形像陰莖增大術在韓國已流行20年之久，南韓全國五千萬人口中每年約有五千名男性接受陰莖增大手術，已達到穩定的階段；相對比起韓國，我們台灣對於生殖器外觀的整形接受度還是有落差；李秉叡醫師則認為台灣的觀念正慢慢開放，像是比較在意美觀的年輕男性族群還無法負擔高昂的手術費用，而經濟富裕的中老年男性族群對於外觀也不這麼執著。不過儘管台灣男性在泌尿科生殖器官的整形手術還有一段路要走，至少我們已經未雨綢繆搭上這波先機。

本文經授權轉載自健康醫療網 記者呂佳恆報導 重塑自信魅力！探討男性泌尿科整形趨勢及需求

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