自由開講》恭喜南韓女作家韓江獲諾貝爾文學獎！ 但村上春樹非B級作家

◎張天泰

2024年諾貝爾文學獎得主為南韓女作家韓江（Han Kang），韓江獲獎是韓國第一人，而瑞典文學院稱讚韓江作品「深邃的詩意散文勇敢直面歷史創傷，揭示人類生命的脆弱。」，韓江得獎實至名歸，女性熱力全球崛起，欣見韓江接棒持續燃燒。

南韓女詩人兼作家韓江摘下2024年諾貝爾文學獎，獲獎消息一出，其著作在南韓掀起熱潮，短短6天內，賣出約103萬本實體書、7萬本電子書。（歐新社、美聯社，本報合成）

然而，確有部分烏合之眾開始貼日本文學家村上春樹（Murakami Haruki）為B級作家的負面標籤，此乃天下最無知的行為。

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日本文學家村上春樹雖多年陪榜，但絕非為B級作家。（美聯社）

而許多影響世界的思想家，他們同時也是頂尖的文學家，例如法國思想家沙特（Jean-Paul Sartre），1964年獲得諾貝爾文學獎，但卻拒絕領獎，晚年時才透露他拒領獎的原因，是不滿諾貝爾文學獎將作家和文學分等級。

過去我在批改學生的文字作品時，大多採用開放的方式，盡量使用引導，而非直接指導學生某句怎麼改，例如告訴學生：「這篇文章，你覺得還有怎樣更好的方式可以呈現你所感受的一切，以及想傳達給讀者的畫面感與律動感？」

如果學生有好的文字作品，我會選擇幫他投稿校內、外文學獎比賽，若是學生獲獎一來可增加學生的成就感，二來獎獲的榮譽也可鼓勵學生養成不斷創作的習慣。

透過指導學生寫作的教學經驗，我從與學生的教學互動中領略到一個重要的概念：對所有學生而言，最重要的就是「自尊」。如同普世人權（Human Right）要守護的核心三大基本價值一般，人性尊嚴、自由、平等，人性尊嚴的重要性是排在第一位的。學生也是人，自然最需要的便是「被尊重的感受」。據我的觀察，往往對創作很有興趣的學生，他們感知周遭的能力也較強，高敏感特質天賦，亦敏於感受到一般人感受不到的感覺（或許可以稱為敏感，但現代人使用敏感這個字詞大多用於負向）。

因此，面對擁有創作長才的學生或對創作感興趣的孩子，更要讓他們感受到老師對於他們的尊重，也讓學生真實感知到：「老師看到你的才華了，老師很尊重也佩服，老師會慢慢引導你的寫作才華。如果你的才能大於老師，老師也會引介你認識更多能指導你寫作的老師們。」讓所有有志於寫作的同學有充分的被尊重感。



回到法國思想家沙特的理念，認為不應將作家和文學劃分等級，我也常問自己：個人文學創作真的可以被修改嗎？這樣修改會不會改變了學生原有的獨創性？我有資格可以幫學生劃分等級嗎？我想，不同的寫作方式，其實是在書寫不同的人生，試問我們有資格可以用等級來分類與架構許多不同生命樣態的人生嗎？

最後，村上春樹得諾貝爾文學獎，就像當年的李奧納多（Leonardo DiCaprio）拿下奧斯卡影帝，只是時間早晚！那些貼村上春樹為B級作家負面標籤的烏合之眾，是否要在村上獲諾獎時，有膽識學王世堅跳海對自己言論負責？

（作者為政治工作者、教育博士）



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