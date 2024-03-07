新聞線上》南海多事之秋

記者陳杉榮

殖民時代的歷史學家曾經分析強權史觀說，掌握海洋就能掌握貿易，掌握貿易就能掌握財富，掌握財富就能掌握世界。中共帝國正積極向四方擴張，企圖從陸權國家往海權國家邁進，近年在南海、台海、東海周邊耀武揚威，已成家常便飯。菲國海岸防衛隊船隻五日在執行仁愛礁補給任務時，遭中國海警攔截碰撞，預告南海進入多事之秋，也考驗美國在印太地區無可挑戰的的地位。

二千年來的中國發展脈絡很簡單，當皇帝「兜裡有錢了」，自信為大國了，必然侵略四鄰，不管他打著什麼教化的旗號，假借什麼平亂的名義，秦皇漢武、唐宗宋祖皆是如此。一八四二年鴉片戰爭之後的中國，自認遭受百年國恥，烙印至今，習近平「實現中華民族偉大復興的中國夢」，就是要在這個脈絡上雪恥，他不再韜光養晦，而是公開地把擴張主義的衣裳穿在帝國的身上，唯一的對手是美國，只要美國一鬆手，周邊鄰國就將落入帝國的手裡。

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「併吞台灣」是中共擴張的重要環節，但若軍力無法突破太平洋第二島鏈，美日聯盟穩固堅實，美軍繼續巡弋南海，民主台灣依舊活躍，不論用什麼方式，都吃不下台灣。而在幾個中共想要突破的環節上，若能先控制南海，穩住海運路線，將可避免戰爭時立即被掐斷脖子。控制南海島礁，填海造陸武裝，是中國近年來逐步攻佔南海的作法。

經貿實力不強和軍事實力較弱的菲律賓是一個切入口，一九九五年中國在菲律賓巴拉望島兩百浬專屬經濟海域內的美濟礁升上五星旗時，就昭告南海周邊國家，「中國來了」，那時候的菲律賓政府不在意，也無能為力。一九九九年，中國又將黑手伸到仁愛礁，這回菲律賓學會了，決定先下手為強，安排廢棄的登陸艦馬德雷山號「自動擱淺」在仁愛礁，並派駐海軍陸戰隊部隊，據守在「固有領土」上。

還有黃岩島，菲、中兩國從一九九七年到二○一二年，多次發生黃岩島對峙事件，最後仍遭中國佔領。為了捍衛主權，菲律賓訴諸國際仲裁，荷蘭海牙常設仲裁法院二○一六年公布「南海仲裁案」，宣布中國主張之「九段線」無效，菲律賓勝訴，但中國不但不承認仲裁案，還在南海舉行大規模軍演，挑戰國際公法，意圖改變國際秩序。

菲律賓前總統杜特蒂任內做出許多媚中政策，並不能阻止中國在南海擴張的腳步。小馬可仕硬起來之後，中國的挑釁動作加劇，派出海警船甚至軍艦等各式船隻圍繞仁愛礁，想要造成既成事實。中國欺侮菲律賓，必然牽動美國，美國總統拜登警告中國不要攻擊菲律賓，五角大廈強調「美菲共同防禦條約」堅不可摧。南海風雲再起，作為南海島礁主權聲索國之一，台灣也必須妥適因應。

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