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自由開講》失意政客為何要說謊？

2024/10/24 11:30

◎吳峻宇

蔡正元如何藉歷史觀駁賴清德「祖國論」

自由開講》失意政客為何要說謊？在10月5日的國慶晚會上，賴清德總統提出「祖國論」，立即引發社會熱議。
（資料照）

在10月5日的國慶晚會上，賴清德總統提出「祖國論」，立即引發社會熱議。蔡正元迅速以歷史角度反駁，主張「中國即祖國」，列舉了從青銅器時期到清朝的歷史例證。然而，這樣的歷史論證是否能代表當前的「中國」呢？蔡的言論似乎意圖混淆現代與歷史上的「中國」概念，並透過這樣的方式來達成其政治目的。

現代民族國家的脈絡

現代民族國家的概念來自18、19世紀的歐洲民族主義運動，旨在對抗當時的帝國主義和多民族統治體制。民族國家以共同的文化、語言、歷史和種族認同為基礎。例如，法國大革命後，法語的推廣強化了國家認同。同樣，中華民國自成立以來，便以梁啟超提出的中華民族為基礎，成為單一民族國家。因此，中華民國具備更為符合「祖國」的資格。蔡作為哈佛與哥倫比亞大學畢業生，理應對這一現代「中華民族國家」概念有深刻理解。

毛澤東對「大中國」的批判

毛早在1920年便發表文章，指出應該「打破四千年、沒有基礎的大中國」。毛認為，傳統的大中國概念僅是歷史的產物，應被重新建構。蔡試圖建構中華人民共和國的祖國也是歷史「中國」，顯然與「永遠」的毛主席的「革命」理念相違。身為北京清華大學法學博士的蔡，也忽視了這個矛盾。

謊言的哲學

挪威哲學家拉斯．史文德森在其《謊言的哲學》中指出，說謊的本質在於讓他人相信你自己都不相信的事。蔡的論點，與他的學經歷不符，顯然是在刻意營造某種政治敘事，試圖讓大眾相信「中國即祖國」、大陸政權才有代表正當性，這正符合哲學家對謊言的定義。

蔡正元的言論似乎意圖混淆現代與歷史上的「中國」概念，並透過這樣的方式來達成其政治目的。（資料照）蔡正元的言論似乎意圖混淆現代與歷史上的「中國」概念，並透過這樣的方式來達成其政治目的。（資料照）

失意政客的動機

看待蔡的謊言的角度可能有三：一是正向，他試圖以這樣的謊言來降低台灣面臨的統一風險；二是中立，他出於個人情感，希望喚醒台灣人的民族認同；三是負向，他為了個人利益，不惜製造社會分裂，為中共創造統一的機會。這三種可能性中，我們最該譴責的便是第三種了。

（作者為工程師）

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